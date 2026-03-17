Este lunes, la ausencia de Omar Carabalí en la lista de la Selección chilena no pasó desapercibida. El portero del “Capo de Provincia” viene de ser el héroe en la Copa Libertadores, atajando penales decisivos y mostrando un nivel de élite que lo tiene como uno de los mejores del medio local. Pese a esto, Córdova prefirió citar a juveniles como Sebastián Mella, dejando al meta formado en Colo Colo en una posición de vulnerabilidad reglamentaria que Ecuador no piensa desaprovechar.

Según reveló el periodista Marco Antonio Escobar en DSports, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene los ojos puestos en Rancagua. Al no haber sumado minutos oficiales con la selección adulta de La Roja, el nacido en Guayaquil sigue siendo “elegible” para la Tricolor, que lo proyecta como una pieza clave para su lista de porteros en el Mundial 2026.

El vacío legal que permite a Carabalí jugar por Ecuador

A pesar de que Carabalí se nacionalizó chileno en 2019 y participó en procesos juveniles (Preolímpico 2020) e incluso estuvo en la banca de las Eliminatorias para Qatar 2022, el reglamento FIFA le permite cambiar de selección. El portero nunca ha hecho su estreno con la camiseta adulta de La Roja en un partido clase A, lo que significa que reglamentariamente está libre para defender a la selección de su país natal.

El interés de Ecuador: ¿De ser ignorado en Chile a jugar la Copa del Mundo?

Mientras Chile asimila que verá el torneo por televisión, en la interna de la selección ecuatoriana —dirigida por Sebastián Beccacece— buscan alternativas para el recambio en el arco. “Lo están siguiendo desde Ecuador y es una de las alternativas para el Mundial… para ser segundo o tercer portero”, señalaron desde el citado medio. El salto sería histórico: pasar de ser ignorado para una gira de amistosos en Chile a integrar un plantel mundialista en Norteamérica.

Cabe recordar que el guardameta ya sabe lo que es estar en el corazón de Juan Pinto Durán. Durante el camino a la pasada cita planetaria, el nacido en Guayaquil fue convocado para cuatro jornadas del proceso clasificatorio, donde le tocó ver desde el banco de suplentes los duelos ante Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela, quedándose con las ganas de sumar sus primeros minutos oficiales.

Las estadísticas de Carabalí que Nicolás Córdova ignoró

El rendimiento de Carabalí bajo el mando de Lucas Bovaglio ha sido impecable. No solo consolidó a O’Higgins en puestos de avanzada en la Liga de Primera, sino que fue la figura absoluta en la fase previa de la Libertadores eliminando a equipos como el Bahía de Brasil. Su capacidad para atajar penales y su liderazgo lo han transformado en el “mejor arquero local” que quedó fuera de la convocatoria, justo cuando el recambio en el arco es la mayor urgencia del equipo nacional.

El caso de Carabalí recuerda la fragilidad de los procesos en la Roja. Mientras Córdova intenta establecer un “puente” hacia el futuro, Ecuador busca soluciones inmediatas para el presente. Si el portero de 28 años decide seguir los pasos de su padre, Wilson Carabalí, la Selección Chilena habrá dejado escapar a un jugador en su plenitud física y con rodaje internacional a manos de una potencia continental.

¿Con quiénes pelearía el puesto Omar Carabalí en la Selección de Ecuador?

Aunque Sebastián Beccacece aún no entrega la lista definitiva para la cita mundialista, el panorama en el arco de la “Tri” tiene nombres instalados. Actualmente, los guardametas que corren con ventaja en el proceso ecuatoriano son el experimentado Hernán Galíndez (Huracán), Wellington Ramírez (AE Kifisia) y el joven Cristhian Loor (Botafogo), un grupo selecto al que el portero de O’Higgins busca sumarse tras ser ignorado en Chile.

En resumen

El “olvido”: Córdova no citó a Carabalí pese a ser figura en Libertadores.

Córdova no citó a Carabalí pese a ser figura en Libertadores. La amenaza: Ecuador sondea al portero de O’Higgins para llevarlo al Mundial 2026 .

Ecuador sondea al portero de O’Higgins para llevarlo al . Elegibilidad: Al no debutar en la absoluta de Chile, puede cambiar de bandera.

Al no debutar en la absoluta de Chile, puede cambiar de bandera. La herida: Chile está fuera del Mundial, pero Carabalí podría ir con la “Tri”.

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