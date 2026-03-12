La Selección chilena inicia su camino este 2026 con un desafío doble en la fecha FIFA de marzo. Bajo el mando de Nicolás Córdova, La Roja enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda con la misión de ratificar el excelente nivel mostrado a fines del 2025, donde el equipo sumó victorias históricas ante Rusia y Perú. Según supo Al Aire Libre con fuentes cercanas a Quilín, la lista oficial de convocados ya tiene fecha confirmada para ser revelada.

¿Cuándo sale la nómina de Chile para los amistosos de marzo?

Se acabó la espera. Según información de Al Aire Libre, el entrenador Nicolás Córdova entregará la nómina oficial este lunes 16 de marzo. El estratega ha trabajado en total hermetismo para definir las piezas del recambio, analizando el rendimiento de los “extranjeros” y las figuras del torneo local que puedan sostener la racha ganadora del combinado nacional.

¿Qué canal transmite los partidos de Chile vs Cabo Verde y Nueva Zelanda?

Los encuentros de La Roja serán transmitidos en vivo para todo el país por las pantallas de Chilevisión, canal que sigue teniendo los derechos a pesar de que las próximas Eliminatorias se podrán ver por Mega. Para quienes prefieren el streaming, la plataforma MiCHV llevará la señal online. Los hinchas deberán preparar el café: Chile jugará contra Cabo Verde el viernes 27 de marzo (00:00 horas), en el Eden Park de Auckland, y ante Nueva Zelanda el lunes 30 (03:15 horas).

¿Quiénes fueron los últimos convocados de la Selección chilena?

A la espera de los nuevos nombres, la base de Córdova viene de brillar en la gira por Sochi. Nombres como Darío Osorio, Felipe Loyola y Lucas Cepeda son los llamados a liderar el equipo tras sus actuaciones en el cierre del 2025. Repasamos la última citación oficial que sirve de base para los próximos duelos:

Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Sebastián Mella.

Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Sebastián Mella. Defensas: Fabián Hormazábal, Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Iván Román, Ian Garguez, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo y Matías Sepúlveda.

Fabián Hormazábal, Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Iván Román, Ian Garguez, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo y Matías Sepúlveda. Mediocampistas: Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Javier Altamirano, Lautaro Millán y Agustín Arce.

Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Javier Altamirano, Lautaro Millán y Agustín Arce. Delanteros: Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Ben Brereton Díaz, Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

El proceso de Nicolás Córdova ha devuelto la ilusión a los fanáticos. Chile llega a esta fecha FIFA tras derrotar a Rusia (2-0) y a Perú (2-1) en suelo europeo, destacando por un fútbol ofensivo y la irrupción de jóvenes talentos que han sabido suplir las ausencias por lesión.

Esta convocatoria es vital para consolidar el proyecto rumbo a las próximas Eliminatorias, donde se espera que Córdova mantenga la confianza en figuras como Thomas Gillier y el goleador Ben Brereton Díaz, quien buscará aumentar su cuenta personal ante los combinados de África y Oceanía.

Con rivales de gran despliegue físico por delante, Chile buscará demostrar que lo ocurrido en Sochi no fue casualidad y que hay plantel de sobra para pelear arriba, pensando en el nuevo proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

En resumen:

La nómina de La Roja se publicará este lunes 16 de marzo .

. Chile enfrenta a Cabo Verde (27/03) y Nueva Zelanda (30/03).

(27/03) y (30/03). Se mantendría la base invicta que derrotó a Rusia y Perú a fines de 2025.

Darío Osorio asoma como la principal figura del ataque nacional.

La Roja busca probar variantes físicas ante rivales de otros continentes.

¿A quién llamarías tú para esta fecha FIFA? Comenta con nosotros y sigue el camino de La Roja en AlAireLibre.cl.