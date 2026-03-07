El ciclo más exitoso que ha tenido la Selección Chilena sigue sumando reconocimientos a nivel internacional. Un ranking elaborado por la reconocida revista británica FourFourTwo incluyó a la Roja bicampeona de América entre los 50 mejores equipos de la historia del fútbol.

El listado reúne a clubes y selecciones que marcaron época por su dominio en la cancha, su estilo de juego y la huella que dejaron en distintas generaciones del deporte.

En ese contexto aparece Chile en el puesto 46, representando al equipo que conquistó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, ambas ganadas frente a Argentina en finales que quedaron instaladas entre los grandes momentos del fútbol sudamericano.

El reconocimiento no solo apunta a los títulos, sino también al impacto que tuvo ese equipo en el escenario internacional. Sobre la selección chilena, la publicación británica destacó: “Deben haber sido especiales: son el único equipo que alguna vez hizo que Lionel Messi cuestionara su lugar en el juego, con el GOAT retirándose en la angustia de esa segunda decepción final”.

La referencia apunta a la final de la Copa América Centenario, cuando tras la derrota frente a Chile el capitán argentino anunció su retiro momentáneo de la selección.

Los equipos que encabezan el ranking histórico del fútbol

El ranking incluye proyectos futbolísticos que dominaron distintas épocas del fútbol mundial, combinando selecciones históricas y clubes que marcaron ciclos de hegemonía.

En el primer lugar aparece Brasil campeón del Mundial de 1970, considerado uno de los equipos más brillantes que ha tenido el deporte. El segundo puesto corresponde al AC Milan que dominó Europa entre 1987 y 1991, mientras que el tercer lugar es para el Barcelona dirigido por Pep Guardiola entre 2008 y 2011.

Ranking de los 50 mejores equipos de la historia

Brasil (1970) Milan (1987-1991) Barcelona (2008-2011) Ajax (1965-1973) España (2007-2012) Real Madrid (1955-1960) Liverpool (1975-1984) Inter de Milán (1962-1967) Benfica (1959-1968) Santos (1955-1968) Hungría (1950-1956) Bayern Múnich (1967-1976) Países Bajos (1974-1978) Manchester City (2017-2024) Celtic (1965-1974) Milan (2004-2007) Independiente (1971-1975) Juventus (1980-1986) Dynamo Kiev (1985-1987) Barcelona (1988-1994) Liverpool (2018-2021) Brasil (2002-2004) Alemania Occidental (1970-1976) Francia (1996-2000) Manchester United (1995-2001) Boca Juniors (1998-2004) Torino (1945-1949) Borussia Monchengladbach (1970-1979) Nottingham Forest (1977-1980) Austria (1930-1936) Arsenal (2001-2004) Juventus (1994-1998) Francia (1982-1986) River Plate (1941-1947) Manchester United (1965-1968) Feyenoord (1968-1971) Brasil (1982) Budapest Honved (1950-1955) Ajax (1992-1996) Arsenal (1930-1935) Leeds United (1968-1975) Steaua Bucarest (1984-1989) Tottenham Hotspur (1960-1962) Hamburgo (1977-1983) Chelsea (2004-2006) Chile (2014-2016) Wolverhampton Wanderers (1953-1960) Real Madrid (2000-2002) Inglaterra (1966) Leicester City (2015-2016)

El legado internacional que dejó la Roja bicampeona

El equipo chileno que levantó dos Copas América consecutivas quedó marcado como el momento más alto en la historia de la selección. Con un estilo intenso, presión alta y un plantel liderado por Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel, La Roja cambió su lugar en el mapa del fútbol mundial.

A una década de esos títulos, el reconocimiento internacional confirma que ese ciclo no solo fue histórico para Chile. También dejó su huella entre los equipos que marcaron una época en el fútbol.