Este lunes, lo que debía ser una jornada de planificación tranquila en el Centro Deportivo Azul terminó con un reporte que encendió las alarmas. Universidad de Chile no solo deberá lidiar con los seis nombres que ya estaban descartados por problemas físicos, sino que ahora se oficializaron dos nuevas bajas de peso que dejarán el CDA en las próximas horas.

Estas ausencias llegan en el peor momento posible, justo cuando el interinato de Jhon Valladares buscaba consolidar una base para el debut de este viernes en la Copa de la Liga. Con un equipo que llega diezmado en todas sus líneas, la U deberá enfrentar sus próximos desafíos con un total de ocho bajas confirmadas, lo que obligará a echar mano a la cantera de manera urgente.

¿Quiénes son las dos nuevas bajas de la U de Chile para la Copa de la Liga?

Las malas noticias para el cuadro laico vienen de la mano de la Selección Chilena. Tras la oficialización de la nómina de Nicolás Córdova, se confirmó que Fabián Hormazábal y Javier Altamirano dejarán el club para sumarse a la gira de La Roja por Oceanía. Ambos futbolistas, piezas clave en el andamiaje titular, no estarán disponibles para el arranque del nuevo certamen nacional, dejando un vacío difícil de llenar en la banda derecha y la creación.

¿Cuántas bajas tiene la U de Chile en total para enfrentar a La Serena?

Con el llamado de los seleccionados, la lista de ausentes en la U se eleva a ocho jugadores. Un número alarmante que tiene a Jhon Valladares buscando variantes de emergencia. La lista completa de bajas para el debut es la siguiente:

Por convocatoria: Fabián Hormazábal y Javier Altamirano.

Fabián Hormazábal y Javier Altamirano. Por lesión: Octavio Rivero, Charles Aránguiz, Matías Zaldivia, Lucas Assadi, Bianneider Tamayo y David Retamal.

¿Qué partidos se perderán los seleccionados de la U de Chile?

Debido a la logística de los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, Hormazábal y Altamirano quedarán al margen de los duelos contra Deportes La Serena (viernes 20 de marzo) y Unión La Calera. Su retorno al Centro Deportivo Azul dependerá de los tiempos de viaje tras el segundo amistoso en Auckland, poniendo también en duda su participación ante Audax Italiano.

La partida de estos dos titulares es un golpe directo a la columna vertebral del equipo. Sin Octavio Rivero en el área ni Charles Aránguiz en la contención, la presencia de Altamirano era el faro de fútbol que le quedaba al mediocampo azul. Por otro lado, la intensidad de Hormazábal por la banda era el principal desahogo ofensivo del equipo en las últimas fechas.

Con el mercado internacional ya cerrado tras el fin del TMS, la U no tiene margen de maniobra fuera de su actual plantel. Valladares tendrá la difícil misión de rearmar un 11 competitivo con lo que queda en el CDA, apostando posiblemente por el regreso de algunos juveniles que deberán saltar a la cancha con la presión de sostener el debut en la Copa de la Liga.

En resumen

Nuevas bajas: Fabián Hormazábal y Javier Altamirano (nominados a La Roja).

Fabián Hormazábal y Javier Altamirano (nominados a La Roja). Total de ausentes: 8 jugadores entre lesionados y convocados.

8 jugadores entre lesionados y convocados. Duelo afectado: Debut en Copa de la Liga ante La Serena (Viernes 20, 18:00 hrs).

Debut en Copa de la Liga ante La Serena (Viernes 20, 18:00 hrs). Ausencias clave: Rivero, Aránguiz y Zaldivia siguen en la enfermería.

¿Crees que la U podrá sacar adelante el debut en la Copa de la Liga con estas 8 bajas o el panorama es demasiado oscuro? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.