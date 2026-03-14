Jhon Valladares, director técnico interino de U de Chile, se deshizo en elogios para sus jugadores en el regreso a los triunfos del equipo, el que se produjo por 1-0 en el duelo ante Coquimbo Unido, justo después de la salida del entrenador Francisco “Paqui” Meneghini.

Valladares destacó el carácter de los futbolistas y, principalmente, el trabajo que desempeñaron en los días previos al compromiso ante los Piratas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Valladares y sus elogios al plantel de U de Chile tras el triunfo ante Coquimbo

En conferencia de prensa en el recinto de Coquimbo, Jhon Valladares señaló: “Nos encontramos con un plantel como deben ser los planteles de los equipos grandes, con jugadores que están en los momentos que se les necesita, y hoy día lo demostraron, jugadores como (Felipe) Salomoni, como Nico Fernández, que entraron en un momento complejo, responden a la perfección, así que contentos por ello, felices porque obviamente demuestran que son un plantel que compite, un plantel que está constantemente en crecimiento, y eso nos ayuda a nosotros como como poder trabajar con ellos“.

Además, el DT no baja las exigencias en U de Chile pese a que vive el proceso de un interinato: “La U, obviamente, va a tener que competir. Es un equipo que está siempre pensando en la alta competencia, estar dentro de los primeros lugares, y eso nos deja tranquilos y contentos porque hoy día sacamos un resultado positivo que permite a la U estar en en los lugares de avanzada (sextos con 10 puntos)”.

Antes, en TNT Sports, Valladares analizó el compromiso ante Coquimbo: “Un partido duro, con el actual campeón. Obviamente los primeros 15 minutos fueron de mucho sostener, pero con el transcurso del partido nos fuimos colgando dentro del juego. Y nada, contento por los jugadores, contento por ellos, y obviamente por la U, que es lo más importante”.

“El fútbol tiene este caos, esta dinámica. Fuimos certeros en la que tuvimos, fuimos muy inteligentes para sostener el juego, y corrimos. Y la verdad es que cuando el equipo está compacto, está junto, se saca un partido mucho más fácil hacia adelante”, sentenció.