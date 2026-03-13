El nombre de Ricardo Gareca fue acercado a Universidad de Chile en medio de la búsqueda del nuevo entrenador. El currículum del técnico argentino llegó a la oficina del gerente deportivo Manuel Mayo, justo cuando el club intenta resolver quién tomará la banca azul en las próximas semanas.

Mientras el plantel prepara su próximo desafío en el Campeonato Nacional, el proceso para definir al nuevo DT sigue abierto. Por ahora el equipo está siendo dirigido de manera interina por Jhon Valladares, mientras la dirigencia analiza distintos perfiles para asumir el cargo.

En ese contexto, el nombre del ex entrenador de La Roja apareció entre las propuestas que han llegado a la gerencia deportiva.

¿Qué postura tiene Azul Azul sobre Ricardo Gareca?

De acuerdo a información de ADN Deportes, el nombre del Tigre Gareca fue acercado a la dirigencia de Azul Azul como una alternativa para asumir la banca del Romántico Viajero.

Y es que pese al mal paso que tuvo por La Roja, el técnico argentino cuenta con una larga trayectoria en el fútbol sudamericano. Sin embargo, dentro del club su perfil no aparece entre los que generan mayor consenso.

Sin embargo, el citado medio aseguró que su nombre será evaluado como ocurre con todos los candidatos que llegan al club, pero de momento no sería una de las prioridades en la lista que maneja la gerencia deportiva.

¿Cuándo definirá la U a su nuevo entrenador?

El plan de la U es contar con un nuevo entrenador antes de la segunda fecha de la Copa de la Liga, cuando el equipo laico enfrente a Unión La Calera el martes 24 de marzo.

Esa fecha aparece como el plazo clave para cerrar uno de los procesos más importantes del semestre en Universidad de Chile.