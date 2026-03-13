Coquimbo Unido y U de Chile juegan este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y a través de streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Coquimbo vs U de Chile?

El partido entre Coquimbo y Universidad de Chile será transmitido en TNT Sports Premium y HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs U de Chile?

Coquimbo vs U de Chile juegan este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

🗓 Fecha: Sábado 14 de marzo

🕣 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Árbitros del partido entre Coquimbo vs U de Chile

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Sebastián Pérez

Cuarto árbitro: Franco Jiménez

VAR: Mario Salvo

AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan Coquimbo y la U de Chile?

Coquimbo Unido llega a este encuentro tras vencer por 3-1 a domicilio a Huachipato, triunfo que le permitió escalar hasta la quinta posición del torneo con 9 puntos. Por su parte, la U atraviesa un complejo momento, el cual terminó en la salida de Francisco Meneghini de la banca. Los azules marchan en la decimotercera ubicación con 7 unidades, a solo uno de la zona de descenso.

El último encuentro entre ambos equipos fue el pasado 2 de diciembre del 2025 cuando igualaron 1-1 en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional. El último registro en el Francisco Sánchez Rumoroso, en tanto, ocurrió en junio del mismo año con victoria por la mínima para los piratas.

Probable formación de Coquimbo vs U de Chile

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Martín Mundaca, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Probable formación de U de Chile vs Coquimbo

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez. DT: Jhon Valladares.

Minuto a minuto de Coquimbo vs U de Chile

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Coquimbo Unido Sin Comenzar Universidad de Chile Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 1 – 1 COQ 02/12/2025 COQ 1 – 0 UNI 15/06/2025 UNI 1 – 0 COQ 13/10/2024 COQ 0 – 0 UNI 09/10/2024 UNI 1 – 0 COQ 31/08/2024

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al tanto con las campañas de Coquimbo Unido, la U de Chile y el resto de equipos del Campeonato Nacional 2026.