Las malas noticias dieron una pequeña tregua en Universidad de Chile. Un gran referente del conjunto laico superó el desgarro que lo mantuvo alejado de los entrenamientos y recibió su anhelada alta médica.

El ex Colo Colo se subirá al avión rumbo a la Región de Coquimbo. Su regreso a las citaciones asoma como un tremendo salvavidas para el debut de John Valladares y su cuerpo técnico interino.

El jugador que recupera la U de Chile vs Coquimbo Unido

Semana compleja en Universidad de Chile. Tras el empate ante Universidad de Concepción y el posterior despido de Francisco Meneghini, el equipo azul atraviesa uno de sus momentos más delicados en este inicio de la temporada, quedando a solo un punto de la zona de descenso.

En medio de este escenario y con el plantel golpeado por diversas lesiones, el técnico interino Jhon Valladares recibió una noticia que entrega algo de alivio al cuerpo técnico: Juan Martín Lucero dejó atrás su lesión y volverá a estar disponible para el próximo partido de la U, Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo.

El delantero argentino superó el desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió en la serie de Copa Sudamericana ante Palestino. Aunque en un principio se pensó que estaría más tiempo fuera, el atacante evolucionó mejor de lo esperado y ya entrena con normalidad junto al resto del plantel.

¿Juan Martin Lucero viajará a Coquimbo?

La recuperación de Lucero cae del cielo en el CDA. Cabe recordar que ante la grave lesión de Octavio Rivero —quien será operado y estará 4 meses fuera—, Eduardo Vargas había quedado como el único centrodelantero nominal del equipo, tal como ocurrió en el último choque ante el Campanil.

Según reveló el medio partidario Emisora Bullanguera, la práctica del jueves de Lucero fue tan positiva que Valladares decidió incluirlo en la nómina que viajará al norte. Eso sí, por precaución no será titular e irá al banco de suplentes, a la espera de sumar minutos y tratar de marcar su esquivo primer gol con la camiseta azul. De esta forma, lo más probable es que Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez sean los acompañantes de “Turboman” desde el arranque.

Lo último antes de viajar 💪 Listos para Coquimbo ✈️ pic.twitter.com/87feBkM4Yt — Universidad de Chile (@udechile) March 13, 2026

¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs U de Chile?

El encuentro entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile se disputará este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El compromiso será válido por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026, y aparece como un duelo clave para el conjunto azul, que necesita sumar puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.