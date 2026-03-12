La salida de Francisco Meneghini de Universidad de Chile, sin duda fue un golpe en el inicio del torneo. El club decidió cerrar el ciclo del entrenador y designó a Jhon Valladares como técnico interino para el próximo partido frente a Coquimbo Unido. En medio de ese escenario, el defensor Franco Calderón fue uno de los primeros jugadores en reaccionar públicamente desde el camarín azul.

El zaguero habló brevemente con ADN Deportes a la salida del Centro Deportivo Azul, donde el plantel trabaja para el encuentro de este fin de semana. Su mensaje apuntó directamente al momento que vive el equipo y a la urgencia de responder en la cancha.

“Hay que ganar si o sí”, lanzó el defensor argentino, dejando en claro cuál es la prioridad inmediata dentro del plantel.

¿Qué dijo Franco Calderón tras la salida de Francisco Meneghini?

La salida de un entrenador siempre son situaciones que remecen a un equipo. De todas maneras, Franco Calderón le quitó un poco la importancia y aseguró que “claramente estamos tristes, a todos nos duele la salida de ‘Paqui’, pero el fútbol es así”.

Pese a las escuetas declaraciones, el plantel intenta evitar que la situación afecte el rendimiento inmediato y solo quiere concentrarse en el partido con Coquimbo, duelo que deberán enfrentar con varias bajas.

La misión inmediata de Universidad de Chile con técnico interino

Mientras la dirigencia analiza quién será el próximo entrenador definitivo, Jhon Valladares asumió el mando de manera interina. Su primera prueba será el duelo frente al campeón vigente, un partido que llega en medio de un momento sensible para el club.

“Estamos bien, estamos preparados y listos”, aseguró Franco Calderón, intentando transmitir tranquilidad sobre el estado del equipo.

El partido ante los Piratas se jugará el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.