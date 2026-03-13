Este viernes, el clima en el referato nacional se cortaba con tijera. Tras el escandaloso cierre del partido entre la U de Chile vs U de Concepción, donde una mano clarísima de Pablo Parra fue ignorada por el juez central, la “factura” llegó a las oficinas de Quilín. José Cabero, el gran señalado por la hinchada laica, recibió un golpe directo de la Comisión que encabeza Roberto Tobar.

Aunque en la interna intenten bajarle el perfil, la ausencia de Cabero como árbitro principal para la jornada de este fin de semana es una señal inequívoca de castigo. El juez, que dejó a la Universidad de Chile masticando rabia y estancada en la medianía de la tabla, fue “confinado” a funciones secundarias mientras el plantel azul prepara su viaje a Coquimbo con el sentimiento de que, al menos, se hizo justicia.

¿Cuál fue el castigo para José Cabero tras el partido de la U de Chile?

La Comisión de Árbitros decidió aplicar una “sanción técnica” al marginar a José Cabero de la conducción principal para la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026. Tras no cobrar el penal por mano en el minuto 99, el réferi no fue asignado a ningún partido como juez de campo. Su única participación este fin de semana será desde la cabina del VAR en el duelo entre Universidad Católica y Everton.

¿Quién es el árbitro para Coquimbo Unido vs U de Chile?

Con la polémica de Cabero aún fresca, la ANFP confirmó que Mathias Riquelme Sepúlveda será el encargado de impartir justicia en el duelo entre los “Piratas” y los Azules. El compromiso, programado para este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, contará con Mario Salvo Sepúlveda en el VAR. La dirigencia azul espera que, esta vez, el referato no sea protagonista tras el “papelón” de la jornada anterior.

¿Cómo quedó la U de Chile en la tabla de posiciones?

El punto rescatado ante el “Campanil” dejó un sabor amargo: la U se mantiene en la 12° posición con apenas 7 unidades en seis partidos jugados. El equipo laico registra una racha irregular y necesita urgente los tres puntos ante Coquimbo Unido (que marcha 5°) para no quedar fuera de la pelea por puestos de avanzada. La diferencia de goles en cero evidencia la falta de finiquito que el equipo de Valladares busca solucionar en el norte.

El malestar en el Centro Deportivo Azul es total. No solo se trata del punto perdido, sino de la forma: una mano evidente que ni siquiera fue revisada en el monitor por Cabero. “El desempeño de Cabero no solo dejó esquirlas en la tabla de posiciones, sino también en el clima interno del referato nacional”, aseguran fuentes cercanas a la comisión técnica.

Mientras el réferi vivirá su “exilio” en la cabina del VAR este domingo, la Universidad de Chile deberá enfocarse en lo deportivo bajo el interinato de John Valladares. El equipo llega golpeado pero con la sed de revancha intacta, sabiendo que el arbitraje chileno está bajo la lupa y que cualquier error similar podría desatar una crisis de proporciones en el Campeonato Nacional 2026.

En resumen

José Cabero fue marginado de la conducción principal para la Fecha 7.

fue marginado de la conducción principal para la Fecha 7. El árbitro fue enviado al VAR para el partido de la UC como sanción técnica.

para el partido de la UC como sanción técnica. La polémica jugada fue una mano de Pablo Parra no cobrada en los descuentos.

no cobrada en los descuentos. Mathias Riquelme será el juez central para el duelo de la U en Coquimbo.

será el juez central para el duelo de la U en Coquimbo. La U marcha 12° y busca meterse en zona de copas ante el cuadro “Pirata”.

¿Crees que Roberto Tobar actuó bien al “borrar” a Cabero de la cancha? Comenta con nosotros y sigue el minuto a minuto de la U en AlAireLibre.cl.