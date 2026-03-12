Este jueves, la interna de Universidad de Chile se remeció ante las versiones que aseguran que Octavio Rivero llegó lesionado al club. Tras confirmarse que el uruguayo será operado y se perderá toda la primera rueda, la dirigencia de Azul Azul salió al paso de las críticas para blindar el proceso médico. El director Aldo Marín calificó de “irresponsables” los cuestionamientos, mientras la hinchada exige un refuerzo inmediato para suplir la baja del atacante charrúa.

¿Octavio Rivero llegó lesionado a la U de Chile?

Ante la ola de rumores, Aldo Marín fue tajante en descartar que el club haya fichado a un jugador mermado físicamente. En diálogo con el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el dirigente explicó que Octavio Rivero superó dos rigurosos exámenes médicos, uno en Ecuador y otro en Santiago, sin que se detectaran anomalías. “Decir que venía lesionado es irresponsable”, sentenció el directivo, asegurando que la dolencia osteocondral se manifestó una vez que el jugador ya estaba trabajando en el CDA.

¿La U de Chile buscará un nuevo refuerzo por la lesión de Octavio Rivero?

La normativa de la ANFP permite a Universidad de Chile fichar a un reemplazo por la gravedad de la lesión, pero en la concesionaria prefieren la cautela. La postura de la mesa directiva es esperar el éxito de la cirugía de este viernes antes de abrir la billetera.

Pese a la crisis deportiva tras la salida de Meneghini, el club no tomará decisiones apresuradas sobre un nuevo delantero hasta tener el informe médico definitivo post-operatorio. “Nosotros creemos que hay que ir con calma aún con el diagnóstico porque puede variar un poco la cosa. Vamos a esperar el resultado de la operación”, indicó Marín.

La lesión de Octavio Rivero, quien apenas sumó minutos este 2026, se suma a la incertidumbre por la falta de un técnico titular en el Romántico Viajero.

“El tema de Octavio lo he escuchado que nosotros lo trajimos lesionado o que era un capricho. Nosotros tenemos dos casos súper cercanos: Matías Zaldivia se hizo un doble chequeo antes de llegar a la U y en ambos apareció que estaba en condiciones de jugar y no era riesgosa; con Octavio Rivero se hizo lo mismo en Ecuador y otro en Santiago y ninguna detectó una lesión”, explicó Aldo Marín al citado medio, defendiendo la transparencia del fichaje.

“Decir que un jugador venía lesionado es irresponsable porque estás dudando del gerente deportivo, de una institución importante y del jugador”, añadió.

Y mientras la dirigencia golpea la mesa, el equipo de John Valladares debe rearmar el ataque sin su refuerzo estrella, encomendándose a una recuperación exitosa para no perder terreno en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2026.

