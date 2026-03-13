La jornada 28 de LaLiga 2025-2026 tendrá un partido con realidades completamente opuestas en la tabla. Real Madrid recibe al Elche en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo donde el equipo merengue pelea palmo a palmo el liderato con Barcelona, mientras que el cuadro visitante lucha por escapar de la zona de descenso.

El foco desde Chile vuelve a estar puesto en Lucas Cepeda, quien vive un momento complejo en el equipo franjiverde. El ex delantero de Colo Colo ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas y busca recuperar protagonismo en uno de los escenarios más difíciles del fútbol europeo.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Elche EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

DSports (610 / 1610 HD)

Amazon Prime Video (streaming)

Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche por LaLiga?

El partido está programado para:

Sábado 14 de marzo de 2026

17:00 horas de Chile

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

El compromiso corresponde a la fecha 28 del campeonato español.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Amazon Prime Video

La plataforma permite ver el partido desde:

Smart TV

Teléfono móvil

Tablet

Computador

¿Dónde ver GRATIS Real Madrid vs Elche?

El partido no tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: Alairelibre.cl

¿Juega Lucas Cepeda en Real Madrid vs Elche?

El delantero chileno Lucas Cepeda aparece nuevamente como alternativa ofensiva en el Elche para el duelo ante el Real Madrid.

El ex Colo Colo ha sumado 275 minutos en seis partidos desde su llegada al club, aunque su protagonismo ha ido disminuyendo en las últimas jornadas. En el último partido ante Villarreal estuvo en la banca y no ingresó.

Cepeda aún no registra goles ni asistencias en el fútbol español, mientras que su equipo atraviesa un complicado momento colectivo, con once partidos consecutivos sin triunfos en LaLiga.

Las formaciones Real Madrid vs Elche:

Estas serían las alineaciones que preparan ambos entrenadores para el partido en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 28 de LaLiga 2025-2026.

Real Madrid (4-1-2-1-2)

Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni; Valverde, Camavinga; Arda Güler; Gonzalo García, Vinícius.

Entrenador: Álvaro Arbeloa.

Elche (3-5-2)

Dituro; Sangaré, Chust, Affengruber; Pétrot, Valera; Febas, Aguado, Diangana; Álvaro, André Silva.

Entrenador: Eder Sarabia.

El Real Madrid llega con confianza tras su contundente triunfo 3-0 sobre Manchester City en la Champions League, mientras que el Elche necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona de descenso.

Los números de Real Madrid vs Elche en LaLiga

Real Madrid – LaLiga 2025/26

Posición: 2°

Puntos: 63

Goles a favor: 56

Goles en contra: 23

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se mantiene en plena pelea por el título con el Barcelona, que lidera el campeonato con 67 puntos.

Elche CF – LaLiga 2025/26

Posición: 17°

Puntos: 26

Goles a favor: 35

Goles en contra: 41

El cuadro franjiverde se encuentra apenas un punto por encima de la zona de descenso, por lo que necesita sumar con urgencia.

¿Cómo llegan Real Madrid y Elche al partido?

El Real Madrid llega en un gran momento anímico luego de golear 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League, con una brillante actuación de Federico Valverde.

En LaLiga, los merengues también vienen de ganar 2-1 al Celta de Vigo en Balaídos, resultado que les permitió mantenerse en la segunda posición del campeonato.

El Elche, en cambio, atraviesa un presente complicado. El equipo viene de perder 1-2 frente a Villarreal y se mantiene muy cerca de los puestos de descenso.

Además, el conjunto ilicitano no gana desde diciembre de 2025, una racha que mantiene la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

