La Selección chilena de Nicolás Córdova logró sacudirse las dudas y terminó goleando por 4-2 a Cabo Verde en el inicio de la gira por Oceanía. Sin embargo, el marcador abultado no logró esconder un primer tiempo que dejó muchas interrogantes en los analistas nacionales. El foco de los cuestionamientos apuntó con dureza contra el que, a juicio de los expertos, fue el punto más bajo de la oncena titular: un jugador que milita en Europa pero que en Auckland se vio “irreconocible”.

Se trata de Lucas Cepeda. El extremo del Elche, que llegó como una de las grandes esperanzas del recambio, fue identificado como el gran responsable de la falta de dinamismo en la primera mitad. Su bajo desempeño no solo obligó a Córdova a mover el tablero en el entretiempo, sino que desató un debate intenso donde incluso Arturo Vidal tuvo que intervenir desde su plataforma de stream para blindar al futbolista porteño.

El lapidario análisis sobre el nivel de Lucas Cepeda en el Chile vs Cabo Verde

Aunque Chile suma cuatro victorias consecutivas, el análisis técnico tras el partido en el Eden Park fue implacable con Cepeda. “Me quedo preocupado por Lucas Cepeda, porque hizo un pésimo partido”, disparó el periodista Rodrigo Herrera en conversación con Bolavip. Para el comunicador, el ex Colo Colo no logró conectar nunca con el circuito ofensivo, lo que sentenció su salida en el descanso para dar paso a Darío Osorio.

“El primer tiempo fue desastroso, fue muy malo”, complementaron los análisis post-partido. Las estadísticas de Sofascore respaldan esta visión: Cepeda perdió siete balones en solo 45 minutos, no registró tiros al arco y apenas tocó la pelota en 22 ocasiones. Números opacos para un jugador que venía con el cartel de ser el “distinto” en el ataque nacional.

La defensa de Arturo Vidal: “Miles de cosas pasan por su cabeza”

Desde la otra vereda, el “King” Arturo Vidal salió al paso de las críticas contra su excompañero. Vidal atribuyó el bajo nivel de Cepeda a la difícil transición que vive en el fútbol español. “Es difícil, más en un momento que Cepeda está en una transición. Fue a España, está peleando un puesto. En el último partido no jugó; llega a la Selección y quiere mostrarse, pero es difícil”, explicó el Rey.

Para el volante, el problema radica estrictamente en la falta de confianza acumulada en el Elche: “Claramente, cuando estaba en Colo Colo estaba con una confianza espectacular y en la Selección la rompía. Pero ahora es normal que le pase esto”. Vidal confía en que el “atrevimiento” del porteño regresará en el próximo desafío.

Revancha a la vista: Chile vs Nueva Zelanda

Con el triunfo ante los africanos ya en el pasado, La Roja ahora proyecta su duelo contra el anfitrión Nueva Zelanda para la madrugada del lunes 30 de marzo (03:00 AM). Será la oportunidad de redención para Cepeda, quien deberá demostrar que puede sacudirse las dudas y recuperar la versión rebelde que ilusionó a todo un país. ¿Le dará Córdova una nueva oportunidad desde el arranque?

En resumen

La crítica: Calificaron como “pésimo” y “desastroso” el partido de Lucas Cepeda.

Calificaron como “pésimo” y “desastroso” el partido de Lucas Cepeda. Los números: El extremo perdió 7 balones y no generó peligro en el primer tiempo.

El extremo perdió 7 balones y no generó peligro en el primer tiempo. El blindaje: Arturo Vidal defendió al jugador por su difícil adaptación al fútbol europeo.

Arturo Vidal defendió al jugador por su difícil adaptación al fútbol europeo. Lo que viene: Chile busca cerrar la gira invicto ante Nueva Zelanda este lunes.

¿Debe Lucas Cepeda mantenerse como titular o el nivel mostrado ante Cabo Verde lo manda directo a la banca? Opina y sigue el minuto a minuto en AlAireLibre.cl.