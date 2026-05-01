Elche intentará conseguir su cuarta victoria consecutiva en LaLiga cuando visite a Celta Vigo este domingo a partir de las 08:00 de Chile.

El equipo visitante, que defiende Lucas Cepeda, ha escalado hasta el puesto 14 gracias a su gran momento, mientras que Celta es séptimo, igualado en puntos con Getafe (sexto) en la lucha por puestos europeos.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 34 Celta Vigo Sin Comenzar Abanca Balaidos – Vigo Elche

Previa del partido Celta Vigo vs Elche

Celta está actualmente en plena pelea por el sexto lugar en la liga española, buscando asegurar presencia en competiciones europeas para la temporada 2026-27.

El equipo dirigido por Claudio Giraldez alcanzó los cuartos de final de la Europa League esta temporada, cayendo ante el Freiburg, y ahora apunta al menos a un cupo en la Conference League.

Los celestes registran 11 victorias, 11 empates y 11 derrotas en 33 partidos, sumando 44 puntos que los mantienen séptimos, igualados con Getafe y a seis unidades de Real Betis, quinto, con cinco fechas por disputar.

Sin embargo, Celta ha perdido sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y seis de los últimos siete, incluyendo sus tres derrotas más recientes en liga ante Real Oviedo, Barcelona y Villarreal.

El peor momento de la temporada ha llegado en el tramo decisivo, justo antes de enfrentar a un Elche en alza.

Pronóstico Celta de Vigo vs Elche © Imago

Elche llega a este partido tras tres victorias consecutivas en liga ante Valencia, Atlético de Madrid y Oviedo, sumando nueve puntos vitales en su lucha por la permanencia.

El equipo de Eder Sarabia ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, lo que le permitió escalar hasta el puesto 14, con cuatro puntos de ventaja sobre el Sevilla (18°).

El cierre de temporada en la parte baja promete ser apasionante.

Elche tiene el segundo peor rendimiento como visitante en la liga, con solo una victoria en 16 partidos fuera de casa.

Celta, en cambio, posee el peor registro como local de toda la división, con apenas 17 puntos en 16 encuentros, mientras que su buen rendimiento fuera de casa (tercer mejor de la liga) ha sostenido su campaña.

En el partido de ida, Elche ganó 2-1 en casa, aunque tres de los últimos cuatro enfrentamientos han sido para Celta.

Rendimiento en La Liga

Celta Vigo:

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Celta Vigo (todas las competiciones):

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Elche:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Celta de Vigo vs Elche © Imago

Celta no contará con Miguel Román, Carl Starfelt y Matías Vecino por lesión.

Además, Marcos Alonso está suspendido tras recibir una tarjeta amarilla en el último partido ante Villarreal.

Borja Iglesias suma 16 goles en todas las competiciones esta temporada y un buen cierre podría llevarlo al Mundial 2026 con España.

En Elche, Adam El Mokhtari y Yago Santiago están lesionados, mientras que Germán Valera está suspendido tras ser expulsado ante Oviedo.

El equipo visitante podría repetir la formación, con Andre Silva y Álvaro Rodríguez como dupla ofensiva.

El defensor cedido por Barcelona, Hector Fort, volvió tras una lesión de hombro y podría ser titular nuevamente.

Posibles formaciones Celta Vigo vs Elche

Celta Vigo:

Radu; Nunez, Lago, Rodriguez; Mingueza, Lopez, Moriba, Carreira; Alvarez, Iglesias, Jutgla

Elche:

Dituro; Bigas, Affengruber, Sangare; Fort, Aguado, Febas, Villar, Pedrosa; Rodríguez, Silva

Pronóstico Celta Vigo vs Elche

Nuestro pronóstico: Celta Vigo 1-1 Elche

Celta ha sido decepcionante como local esta temporada, por lo que resulta difícil respaldarlo para quedarse con el triunfo, especialmente considerando el momento de ambos equipos.

Aun así, se espera que los locales puedan rescatar al menos un punto este fin de semana.

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