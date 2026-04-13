Lucas Cepeda abordó su presente en el Elche tras marcar su primer gol en España en el triunfo 1-0 sobre Valencia, resultado que dejó al equipo con 32 puntos y aún en zona comprometida en La Liga. El delantero chileno evitó cualquier celebración desmedida y centró su discurso en la urgencia de salir del descenso.

Las declaraciones del ex Colo Colo llegan después de su anotación en el estadio Martínez Valero, en un contexto donde el club sigue obligado a sumar para asegurar la permanencia.

Lucas Cepeda y su mensaje tras el gol en Elche

El atacante valoró su conquista, pero dejó claro que no cambia el escenario del equipo: “Es una alegría marcar mi primer gol fuera del país, pero más contento por el rendimiento del equipo, que lo dio todo los 95 minutos“.

“Eso me pone tranquilo, de que vamos a luchar hasta el final por lograr el objetivo, que es mantenernos en la categoría donde se merece estar el club”, señaló en diálogo con DAZN.

Cepeda insiste en la lucha del Elche por el descenso

Cepeda profundizó en su postura y evitó proyectar un salto individual tras su primer gol en Europa. “Me siento muy cómodo. Tengo que ir paso a paso. No he logrado nada. Esto es para ayudar al equipo a conseguir el triunfo y salir de los puestos donde estamos, que no lo merecemos”, afirmó.

El delantero también anticipó el escenario que enfrentará el plantel en las fechas restantes del torneo, marcadas por la presión de sumar. “Hay que rescatar la mayoría de los puntos en casa. Logramos el triunfo y lo merecíamos, nos quedan siete finales que las vamos a ir a buscar como tal”, cerró.