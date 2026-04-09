Elche y Valencia buscarán dejar atrás sus últimas derrotas cuando se enfrenten este sábado, a partir de las 10:15 de Chile, en el Estadio Martínez Valero.

Valencia marcha 14° en la tabla de LaLiga, con seis puntos de ventaja sobre Elche, que es 18°, lo que refleja la importancia de este partido.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 31 Elche Sin Comenzar Estadio Martinez Valero – Elche Valencia

Previa del partido Elche vs Valencia

Elche, escuadra que defiende Lucas Cepeda, registra seis victorias, 11 empates y 13 derrotas en 30 partidos de liga esta temporada, sumando 29 puntos que lo tienen en el puesto 18, a solo dos unidades del Sevilla (17°) en la lucha por evitar el descenso.

El equipo de Eder Sarabia venció 2-1 a Mallorca como local el 21 de marzo, pero en su último partido cayó 1-0 frente a Rayo Vallecano.

Pese a su posición en la tabla, Elche solo ha perdido dos veces como local en toda la temporada, sumando puntos en 13 de sus 15 partidos en el Martínez Valero.

El equipo franjiverde terminó segundo en la última Segunda División y logró regresar a la máxima categoría, con el objetivo de mantenerse tras dos años fuera de LaLiga.

Elche no ha ganado en sus últimos seis enfrentamientos ligueros ante Valencia, con cuatro derrotas en ese periodo, aunque igualaron 1-1 en el duelo de ida en Mestalla esta temporada.

Pronóstico Elche vs Valencia / © Imago

Valencia ganó 2-0 en su última visita al Martínez Valero en abril de 2023 y ha triunfado en siete de sus últimos 10 partidos de liga ante Elche.

Los Che llegan tras caer 3-2 como local ante Celta de Vigo, aunque han ganado cuatro de sus últimos siete partidos en la máxima categoría.

El equipo dirigido por Carlos Corberán ocupa el puesto 14 con nueve triunfos, ocho empates y 13 derrotas en 30 encuentros, sumando 35 puntos.

Valencia tiene solo seis puntos de margen sobre la zona de descenso, por lo que aún no tiene asegurada la permanencia, aunque una victoria este sábado sería clave.

El rendimiento como visitante ha sido uno de sus principales problemas, con apenas tres triunfos en 15 partidos y solo 12 puntos sumados fuera de casa.

Rendimiento de Elche en LaLiga:

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Rendimiento de Valencia en LaLiga:

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Noticias de los equipos

Elche tiene dudas con Grady Diangana, Adam El Mokhtari y Héctor Fort para este partido, mientras que Pedro Bigas está suspendido tras ser expulsado ante Rayo Vallecano.

Victor Chust debería regresar tras superar la lesión que lo dejó fuera en el último partido y podría ocupar el lugar de Bigas en la defensa.

En ataque, Andre Silva podría ser titular en reemplazo de Álvaro Rodríguez.

En Valencia, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Julen Agirrezabala, Unai Núñez y Copete están descartados por lesión.

Se esperan cambios respecto al equipo que cayó ante Celta, con posibles ingresos de Filip Ugrinic y Lucas Beltrán.

De todas formas, Hugo Duro volvería a ser el delantero centro, con nueve goles en LaLiga esta temporada.

Pronóstico Elche vs Valencia / © Imago

Posibles formaciones Elche vs Valencia

Probable XI de Elche vs Valencia:

Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Morente, Villar, Febas, Aguado, Valera; Mir, Silva

Probable XI de Valencia vs Elche:

Dimitrievski; Correia, Comert, Tarrega, Gaya; Rodriguez, Ugrinic; Rioja, Beltran, Ramazani; Duro

Pronóstico Elche vs Valencia de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Elche 1-1 Valencia

Ambos equipos ya empataron 1-1 en el duelo de ida esta temporada, y se proyecta un resultado similar.

Elche se ha mostrado muy sólido como local, pero Valencia debería tener lo suficiente para rescatar al menos un punto.

Para un análisis más detallado de probabilidades, marcadores y estadísticas del partido, se puede consultar información adicional especializada acá.