Hasta que se rompió la sequía: Lucas Cepeda anotó su primer gol con la camiseta de Elche en España. El chileno le dio la victoria por 1-0 ante Valencia, que le permite mantenerse fuera de la zona de descenso en La Liga en un momento vital de la temporada.

Cepeda ingresó en el segundo tiempo y en el minuto 71 llegó a la conquista. Con esto, el exjugador de Colo Colo gana terreno en el elenco de Alicante, en el que había perdido el puesto. De hecho, en algunos últimos partidos ni siquiera había visto minutos, luego de un comienzo prometedor en la escuadra española.

¿Cómo fue el gol de Lucas Cepeda en el Elche vs Valencia?

Cepeda entró en los 73′ y un minuto después recibió una gran habilitación de parte de Alex Febas, ingresando al área con balón dominado y definiendo con gran calidad con pierna zurda, haciendo recordar sus buenos momentos en el Cacique y Santiago Wanderers, esta última escuadra la que lo formó en sus divisiones inferiores.

¡GOL DE ELCHE!



Lucas Cepeda marcó el 1 a 0 frente a Valencia, a falta de 15 minutos para el final.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/wZhjZ8W9Ug — DSPORTS (@DSports) April 11, 2026

Tras la anotación, Cepeda se llevó un dedo a la boca como haciendo callar las críticas, siendo abrazado por sus compañeros, ya que las últimas semanas estaba viviendo momentos difíciles por no jugar y por los comentarios sobre su desempeño.

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Cepeda en Elche?

Elche de Lucas Cepeda vuelve a la cancha el miércoles 22 de abril a las 13:00 horas contra el poderoso Atlético de Madrid, otra vez en casa en el estadio Manuel Martínez Valero, en el que necesita los tres puntos para mantenerse fuera de la zona de descenso.

La escuadra de Alicante está en el 16° lugar de la tabla de posiciones de La Liga, con 32 puntos, apenas uno más que el umbral de la zona roja, que en este momento está ocupando Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, Levante y Real Oviedo.

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