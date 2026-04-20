Atlético de Madrid intentará evitar su cuarta derrota consecutiva en la liga española cuando enfrente a Elche este miércoles, a partir de las 13:00 de Chile.

El equipo de Diego Simeone es actualmente cuarto en la tabla de LaLiga, con 11 puntos de ventaja sobre Real Betis, quinto, mientras que el equipo que defiende Lucas Cepeda ocupa el puesto 18, a solo un punto del Alavés, que está fuera de la zona de descenso.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 33 Elche Sin Comenzar Estadio Martinez Valero – Elche Atlético Madrid

Previa del partido Elche vs Atlético de Madrid

Elche registra siete victorias, 11 empates y 13 derrotas en sus 31 partidos de liga esta temporada, sumando 32 puntos que lo ubican en el puesto 18, a solo un punto de la salvación.

El equipo franjiverde ha ganado dos de sus últimos tres partidos, imponiéndose a Mallorca y Valencia como local, entre medio de una derrota ante Rayo Vallecano.

Sorprendentemente, Elche tiene el sexto mejor rendimiento como local en La Liga esta temporada, con 28 puntos en 16 partidos, sufriendo solo dos derrotas.

Sin embargo, su rendimiento como visitante es el peor de la liga, sin triunfos y con apenas cuatro puntos en 15 partidos, lo que explica su situación en la temporada 2025-26.

Elche ha ganado 12 de sus 58 enfrentamientos previos ante Atlético en todas las competiciones, incluyendo un triunfo 1-0 en el duelo correspondiente de la temporada 2022-23.

Pronóstico Elche vs Atlético de Madrid / © Imago

Atlético llega a este partido tras caer en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en 120 minutos.

El equipo colchonero avanzó a semifinales de la Champions League, donde enfrentará a Arsenal, pero atraviesa un momento complejo, con seis derrotas en sus últimos siete partidos en todas las competiciones, incluyendo las últimas tres en La Liga.

Atlético no gana en liga desde el 14 de marzo, cuando venció a Getafe, y desde entonces ha caído ante Real Madrid, Barcelona y Sevilla.

A pesar de esto, el equipo de Simeone sigue cómodo en puestos de Champions, con 11 puntos de ventaja sobre Betis.

La liga no es la prioridad para el Atlético en este tramo de la temporada.

El equipo ha ganado solo cuatro de sus 15 partidos como visitante en esta campaña, por lo que su rendimiento en Europa será clave para definir su temporada.

Rendimiento en La Liga

Elche:

🤝 ❌ ❌ 🤝 ❌ ✅

Atlético de Madrid:

✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌

Atlético (todas las competiciones):

❌ ❌ ✅ ❌ ❌ ❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Elche vs Atlético de Madrid / © Imago

Elche deberá evaluar la condición de Adam El Mokhtari y Buba Sangare, aunque no presenta mayores problemas físicos en su plantel.

Alvaro Rodríguez ingresó desde el banco ante Valencia y podría ser titular en este partido.

También se espera la presencia desde el inicio de Lucas Cepeda, quien marcó el gol del triunfo en ese encuentro.

En Atlético, Ademola Lookman, Jose Gimenez y Alexander Sorloth están descartados por lesión, mientras que David Hancko es duda.

Simeone realizará varias modificaciones respecto al equipo que jugó la final de Copa del Rey, con posibles ingresos de Jan Oblak, Clement Lenglet, Nico Gonzalez, Johnny Cardoso, Alex Baena y Javier Bona.

Rodrigo Mendoza, quien llegó desde Elche en el mercado de invierno, también podría tener minutos en el mediocampo.

Posibles formaciones Elche vs Atlético de Madrid

Elche:

Dituro; Petrot, Affengruber, Bigas; Morente, Febas, Aguado, Valera; Capeda; Rodriguez, Mir

Atlético de Madrid:

Oblak; Bonar, Pubill, Lenglet, Diaz; Mendoza, Cardoso; Almada, Baena, Gonzalez; Alvarez

Pronóstico Elche vs Atlético de Madrid

Nuestro pronóstico: Elche 1-1 Atlético de Madrid

El rendimiento del Atlético en liga ha sido muy irregular, y enfrentará a un Elche que se ha mostrado fuerte como local.

Por eso, todo apunta a un empate con pocos goles.

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