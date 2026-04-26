Elche consiguió un triunfazo de visita por 2-1 ante Real Oviedo y sumó valiosos tres puntos alejarse de la zona de descenso y dejar avanzada su permanencia en Primera División en La Liga de España: un chileno fue clave para esta gran victoria y no fue Lucas Cepeda.

Se trata de Matías Dituro, arquero de origen argentino pero también con la nacionalidad chilena, quien tuvo tapadas claves para sostener una ventaja que terminó siendo exigua a favor del elenco de Alicante. De no haber sido por las intervenciones del exgolero de U Católica y Deportes Antofagasta quizás su equipo cedía puntos relevantes y seguía empantanado cerca de los puestos de terror.

Lucas Cepeda no corrió la misma suerte en este compromiso: el jugador proveniente de Colo Colo no vio acción en este compromiso y se mantuvo los 90 minutos en el banco de suplentes, pese a que venía de buenas actuaciones ante Valencia y Atlético de Madrid, marcando un gol en el primero de esos dos duelos mencionados.

Las intervenciones de Matías Dituro que sostuvieron a Elche contra Real Oviedo

Luego de que Elche se pusiera tempranamente en ventaja de dos goles antes de los 20 minutos, gracias a las conquistas de Pedro Bigas (6′) y Gonzalo Villar (16′), llegó el momento de Matías Dituro de aparecer en toda su dimensión.

Alberto Reina y Federico Vinas se fueron con todo para conseguir un descuento de Real Oviedo, pero se encontraron con Dituro, quien atajó disparos desde fuera del área y algunos mano a mano en el área de la escuadra de Alicante, llevándose varios elogios de hinchas en el estadio y las redes sociales.

si el elche termina ganando es gracias a dituro — ﹑ lucas ♡'s h. fort ୨ৎ (@hctrrzone) April 26, 2026

De todas maneras, el guardameta no pudo evitar el descuento de Ilyas Chaira en los 76′ y la posterior ráfaga de los locales en busca de la igualdad, pero sí pudo intervenir cuando fue exigido, al igual que sus defensores.

¿Cuándo vuelve a jugar Elche de Matías Dituro y Lucas Cepeda?

El próximo partido de Elche de Matías Dituro y Lucas Cepeda será el domingo 3 de mayo a las 8:00 horas. De conseguir un triunfo, los Franjiverdes dejarán casi amarrada su continuidad en la Primera División de La Liga de España.