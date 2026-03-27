Con un fútbol muy discreto, la Selección Chilena de Nicolás Córdova se impuso 4-2 a Cabo Verde en su debut en la FIFA Series de Nueva Zelanda.

El primer tiempo fue un verdadero cachetazo de realidad. Cabo Verde, con un fútbol básico y añejo, dejó muy claro por qué ellos sí clasificaron al Mundial y Chile no. Los africanos son muy ordenados, manejan un estilo de juego y gozan una exuberancia física que les permite correr todo el encuentro.

La Roja estuvo lejos de estar a la altura y sus llegadas de peligro no fueron obra de la estrategia del DT o el colectivo, fueron instantes de lucidez, avivadas de Brereton y Echeverría, y groseros errores de Cabo Verde.El segundo tiempo fue muy distinto. El ingreso de Darío Osorio y Felipe Loyola le dieron más dinámica a Chile y sirvió para que mejoraran Pizarro y Gutierrez, cuatro hombres fundamentales para este proceso de Córdova y los que dieron vuelta el partido ante los africanos.

Los goles de Chile vs Cabo Verde

Una desconcentración de Cabo Verde le permitió a Ben Brereton abrir la cuenta a los 16 minutos de juego.

¡VIVEZA DE ECHEVERRÍA Y GOLAZO DE BEN BRERETON!



La Roja abrió el marcador ante Cabo Verde gracias a una gran maniobra entre el volante del León y el atacante del Derby County en el amistoso disputado en Nueva Zelanda.



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El empate llegó rapidísimo y fue obra de Livramento, quien capitaliza el error de Benjamín Kuscevic.

Antes de que se terminara el primer tiempo, Cabral soltó la guadaña y puso el 2-1 para los africanos a los 45+3’.

A los 58’ el meta de Cabo Verde, Vozinha, salió 25 metros fuera de su arco y Vicente Pizarro se dio cuenta. El Vicho se la dio Maxi Guerrero, quien anotó el 2-2 con un remate de distancia y el arco vacío.

¡MAXI GUTIÉRREZ GRITÓ EL EMPATE PARA CHILE ANTE CABO VERDE!



El refuerzo de Independiente de Avellaneda aprovechó una salida apresurada del portero y con gran remate de casi 40 metros estableció el 2-2 parcial.



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Luego Dario Osorio desbordó por la derecha y combinó con Maxi Gutierrez, quien habilitó de forma magistral a Felipe Loyola para el 3-2 a los 67 minutos de juego.

¡SE JUNTARON LOS QUE SABEN Y CHILE SE LO DIO VUELTA A CABO VERDE!



Una jugada asociada entre Osorio, Gutiérrez con un lujazo y el finiquito de Loyola, hilvanaron la remontada parcial de La Roja en Auckland.



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A los 80’ el meta Vozinha volvió a cometer un error absurdo, choca con Chandía y Gonzalo Tapia capturó ese rebote y puso el 4-2 para Chile.

¡LA INSISTENCIA DE TAPIA Y CHANDÍA LE DIERON EL CUARTO A LA ROJA!



Se juntaron dos que ingresaron en el segundo tiempo para confirmar la gran remontada chilena contra Cabo Verde, en un partidazo jugado en Nueva Zelanda.



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Estadísticas de Chile y Cabo Verde

Friendlies – 2026 1 Chile 4 2 Half Time : 1 2 Finished Cape Verde Ben Brereton Diaz 16′

Maximiliano Gutierrez 58′

Felipe Loyola 67′

Gonzalo Tapia 79′ Dailon Rocha Livramento 21′

Dailon Rocha Livramento 21′ Sidny Lopes Cabral 45′ Diney Borges 43′ Summary

Team Stats 79 ‘ Chile Regular goal : Gonzalo Tapia 67 ‘ Chile Assist : Maximiliano Gutierrez 67 ‘ Chile Regular goal : Felipe Loyola 58 ‘ Chile Assist : Felipe Loyola 58 ‘ Chile Regular goal : Maximiliano Gutierrez 45 ‘ Cape Verde Assist : Dailon Rocha Livramento 45 ‘ Cape Verde Regular goal : Sidny Lopes Cabral 43 ‘ Cape Verde Red card : Diney Borges 21 ‘ Cape Verde Assist : Sidny Lopes Cabral 21 ‘ Cape Verde Regular goal : Dailon Rocha Livramento 16 ‘ Chile Assist : Rodrigo Echeverria 16 ‘ Chile Regular goal : Ben Brereton Diaz Last Confrontations CHI 4 – 2 CAP 27/03/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la FIFA Series?

El próximo partido de La Roja será el lunes 30 de marzo frente a local Nueva Zelanda. El duelo se jugará de madrugada, a las 03:15 horas de Chile.