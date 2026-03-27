Con un fútbol muy discreto, la Selección Chilena de Nicolás Córdova se impuso 4-2 a Cabo Verde en su debut en la FIFA Series de Nueva Zelanda.

El primer tiempo fue un verdadero cachetazo de realidad. Cabo Verde, con un fútbol básico y añejo, dejó muy claro por qué ellos sí clasificaron al Mundial y Chile no. Los africanos son muy ordenados, manejan un estilo de juego y gozan una exuberancia física que les permite correr todo el encuentro.

La Roja estuvo lejos de estar a la altura y sus llegadas de peligro no fueron obra de la estrategia del DT o el colectivo, fueron instantes de lucidez, avivadas de Brereton y Echeverría, y groseros errores de Cabo Verde.El segundo tiempo fue muy distinto. El ingreso de Darío Osorio y Felipe Loyola le dieron más dinámica a Chile y sirvió para que mejoraran Pizarro y Gutierrez, cuatro hombres fundamentales para este proceso de Córdova y los que dieron vuelta el partido ante los africanos.

Los goles de Chile vs Cabo Verde

Una desconcentración de Cabo Verde le permitió a Ben Brereton abrir la cuenta a los 16 minutos de juego.

El empate llegó rapidísimo y fue obra de Livramento, quien capitaliza el error de Benjamín Kuscevic.

Antes de que se terminara el primer tiempo, Cabral soltó la guadaña y puso el 2-1 para los africanos a los 45+3’.

A los 58’ el meta de Cabo Verde, Vozinha, salió 25 metros fuera de su arco y Vicente Pizarro se dio cuenta. El Vicho se la dio Maxi Guerrero, quien anotó el 2-2 con un remate de distancia y el arco vacío.

Luego Dario Osorio desbordó por la derecha y combinó con Maxi Gutierrez, quien habilitó de forma magistral a Felipe Loyola para el 3-2 a los 67 minutos de juego.

A los 80’ el meta Vozinha volvió a cometer un error absurdo, choca con Chandía y Gonzalo Tapia capturó ese rebote y puso el 4-2 para Chile.

Estadísticas de Chile y Cabo Verde

Friendlies – 2026 1
Chile
27/03/2026 00:00
4
2
Half Time : 1 2
Finished
Cape Verde
  • Ben Brereton Diaz 16′
  • Maximiliano Gutierrez 58′
  • Felipe Loyola 67′
  • Gonzalo Tapia 79′
  • Dailon Rocha Livramento 21′
  • Sidny Lopes Cabral 45′
  • Diney Borges 43′
  • Summary
  • Team Stats
79 ‘
Chile
Regular goal : Gonzalo Tapia
67 ‘
Chile
Assist : Maximiliano Gutierrez
67 ‘
Chile
Regular goal : Felipe Loyola
58 ‘
Chile
Assist : Felipe Loyola
58 ‘
Chile
Regular goal : Maximiliano Gutierrez
45 ‘
Cape Verde
Assist : Dailon Rocha Livramento
45 ‘
Cape Verde
Regular goal : Sidny Lopes Cabral
43 ‘
Cape Verde
Red card : Diney Borges
21 ‘
Cape Verde
Assist : Sidny Lopes Cabral
21 ‘
Cape Verde
Regular goal : Dailon Rocha Livramento
16 ‘
Chile
Assist : Rodrigo Echeverria
16 ‘
Chile
Regular goal : Ben Brereton Diaz
Last Confrontations
CHI 4 – 2 CAP 27/03/2026

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la FIFA Series?

El próximo partido de La Roja será el lunes 30 de marzo frente a local Nueva Zelanda. El duelo se jugará de madrugada, a las 03:15 horas de Chile.