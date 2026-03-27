Con un fútbol muy discreto, la Selección Chilena de Nicolás Córdova se impuso 4-2 a Cabo Verde en su debut en la FIFA Series de Nueva Zelanda.
El primer tiempo fue un verdadero cachetazo de realidad. Cabo Verde, con un fútbol básico y añejo, dejó muy claro por qué ellos sí clasificaron al Mundial y Chile no. Los africanos son muy ordenados, manejan un estilo de juego y gozan una exuberancia física que les permite correr todo el encuentro.
La Roja estuvo lejos de estar a la altura y sus llegadas de peligro no fueron obra de la estrategia del DT o el colectivo, fueron instantes de lucidez, avivadas de Brereton y Echeverría, y groseros errores de Cabo Verde.El segundo tiempo fue muy distinto. El ingreso de Darío Osorio y Felipe Loyola le dieron más dinámica a Chile y sirvió para que mejoraran Pizarro y Gutierrez, cuatro hombres fundamentales para este proceso de Córdova y los que dieron vuelta el partido ante los africanos.
Los goles de Chile vs Cabo Verde
Una desconcentración de Cabo Verde le permitió a Ben Brereton abrir la cuenta a los 16 minutos de juego.
¡VIVEZA DE ECHEVERRÍA Y GOLAZO DE BEN BRERETON!— ESPN Chile (@ESPNChile) March 27, 2026
La Roja abrió el marcador ante Cabo Verde gracias a una gran maniobra entre el volante del León y el atacante del Derby County en el amistoso disputado en Nueva Zelanda.
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El empate llegó rapidísimo y fue obra de Livramento, quien capitaliza el error de Benjamín Kuscevic.
Antes de que se terminara el primer tiempo, Cabral soltó la guadaña y puso el 2-1 para los africanos a los 45+3’.
A los 58’ el meta de Cabo Verde, Vozinha, salió 25 metros fuera de su arco y Vicente Pizarro se dio cuenta. El Vicho se la dio Maxi Guerrero, quien anotó el 2-2 con un remate de distancia y el arco vacío.
¡MAXI GUTIÉRREZ GRITÓ EL EMPATE PARA CHILE ANTE CABO VERDE!— ESPN Chile (@ESPNChile) March 27, 2026
El refuerzo de Independiente de Avellaneda aprovechó una salida apresurada del portero y con gran remate de casi 40 metros estableció el 2-2 parcial.
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Luego Dario Osorio desbordó por la derecha y combinó con Maxi Gutierrez, quien habilitó de forma magistral a Felipe Loyola para el 3-2 a los 67 minutos de juego.
¡SE JUNTARON LOS QUE SABEN Y CHILE SE LO DIO VUELTA A CABO VERDE!— ESPN Chile (@ESPNChile) March 27, 2026
Una jugada asociada entre Osorio, Gutiérrez con un lujazo y el finiquito de Loyola, hilvanaron la remontada parcial de La Roja en Auckland.
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A los 80’ el meta Vozinha volvió a cometer un error absurdo, choca con Chandía y Gonzalo Tapia capturó ese rebote y puso el 4-2 para Chile.
¡LA INSISTENCIA DE TAPIA Y CHANDÍA LE DIERON EL CUARTO A LA ROJA!— ESPN Chile (@ESPNChile) March 27, 2026
Se juntaron dos que ingresaron en el segundo tiempo para confirmar la gran remontada chilena contra Cabo Verde, en un partidazo jugado en Nueva Zelanda.
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Estadísticas de Chile y Cabo Verde
- Ben Brereton Diaz 16′
- Maximiliano Gutierrez 58′
- Felipe Loyola 67′
- Gonzalo Tapia 79′
- Dailon Rocha Livramento 21′
- Sidny Lopes Cabral 45′
- Diney Borges 43′
- Summary
- Team Stats
¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la FIFA Series?
El próximo partido de La Roja será el lunes 30 de marzo frente a local Nueva Zelanda. El duelo se jugará de madrugada, a las 03:15 horas de Chile.