La jornada 29 de LaLiga 2025-2026 tendrá un duelo con tensión máxima en la parte baja de la tabla. Elche recibe a Mallorca en el Estadio Martínez Valero, en un partido donde el cuadro franjiverde necesita cortar su mala racha para salir de la zona de descenso, mientras que el equipo balear busca dar otro paso hacia la salvación.

El foco desde Chile vuelve a estar puesto en Lucas Cepeda, quien vive un momento complejo en el equipo ilicitano. El ex delantero de Colo Colo ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas y busca recuperar protagonismo en un partido que puede marcar el rumbo de la lucha por la permanencia.

¿Qué canal transmite Elche vs Mallorca EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

ESPN 2 (TV)

Disney+ Premium (streaming)

Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde el Estadio Martínez Valero.

¿A qué hora juega Elche vs Mallorca por LaLiga?

El partido está programado para:

Sábado 21 de marzo de 2026

10:00 horas de Chile

Estadio Martínez Valero, Elche

El compromiso corresponde a la fecha 29 del campeonato español.

¿Dónde ver Elche vs Mallorca EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Premium

La plataforma permite ver el partido desde:

Smart TV

Teléfono móvil

Tablet

Computador

¿Dónde ver GRATIS Elche vs Mallorca?

El partido no tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: Alairelibre.cl

¿Juega Lucas Cepeda en Elche vs Mallorca?

El delantero chileno Lucas Cepeda aparece nuevamente como alternativa ofensiva en el Elche para un partido crucial en la lucha por evitar el descenso.

El ex Colo Colo vive un momento difícil en España. Ha perdido protagonismo en las últimas jornadas y su equipo atraviesa una racha alarmante de once partidos sin ganar en LaLiga, lo que terminó por meter al conjunto franjiverde en zona roja.

Pese a ese contexto, el escenario de este sábado abre una nueva oportunidad: Elche juega en casa, ante un rival directo por la permanencia, y cualquier aporte ofensivo puede resultar decisivo para sostener la pelea en la parte final de la temporada.

Las formaciones Elche vs Mallorca

Estas serían las alineaciones que preparan ambos entrenadores para el partido en el Estadio Martínez Valero por la jornada 29 de LaLiga 2025-2026.

Elche (3-5-2)

Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Sangaré, Martim Neto, Febas, Aguado, Valera; Rafa Mir, André Silva.

Entrenador: Eder Sarabia.

Mallorca (4-3-1-2)

Román; Maffeo, Raíllo, Valjent, Lato; Morlanes, Costa, Mascarell; Torre; Muriqi, Joseph.

Entrenador: Martín Demichelis.

El Elche llega con la presión del descenso, mientras que Mallorca arriba algo más aliviado tras vencer a Espanyol y cortar una larga mala racha.

Los números de Elche vs Mallorca en LaLiga

Elche CF – LaLiga 2025/26

Posición: 18°

Puntos: 26

Goles a favor: 36

Goles en contra: 45

El cuadro franjiverde se encuentra en zona de descenso y necesita sumar con urgencia para salir del fondo.

R.C.D. Mallorca – LaLiga 2025/26

Posición: 16°

Puntos: 28

Goles a favor: 33

Goles en contra: 45

El equipo balear marca hoy la salvación y llega con apenas dos puntos más que Elche.

¿Cómo llegan Elche vs Mallorca al partido?

El Elche viene de caer 4-1 ante Real Madrid, resultado que profundizó una crisis que ya arrastra once jornadas sin triunfos. El equipo de Eder Sarabia ha perdido seis de sus últimos ocho partidos y atraviesa por primera vez en la temporada una semana completa en puestos de descenso.

Aun así, hay un dato que sostiene la esperanza local: Elche solo ha perdido dos de sus 14 partidos como local en LaLiga, un rendimiento que puede ser clave en un duelo directo por la permanencia.

El Mallorca, en cambio, llega revitalizado tras vencer 2-1 a Espanyol, sumando su primer triunfo desde comienzos de febrero. La llegada de Martín Demichelis le dio un nuevo aire al equipo balear, que ahora busca aprovechar el mal momento del rival para alejarse del descenso.

Además, el antecedente reciente favorece a los bermellones, que ya vencieron 3-1 a Elche en la primera rueda y llegan con ventaja también en el goal-average particular.

En resumen

Elche vs Mallorca se juega este sábado 21 de marzo

10:00 horas de Chile

Transmiten ESPN 2 y Disney+ Premium

Elche está en zona de descenso

Mallorca marca hoy la permanencia

Lucas Cepeda busca volver a ganar protagonismo

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