Mallorca buscará conseguir victorias consecutivas en la máxima categoría del fútbol español cuando continúe su campaña enfrentando a Elche este sábado, a partir de las 10:00 horas de Chile, en el Estadi Mallorca Son Moix.

El conjunto local se encuentra actualmente en el puesto 16 en la tabla de LaLiga, dos puntos por encima de Elche, que es 18°, lo que refleja la importancia de este duelo directo en la lucha por evitar el descenso.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 29 Elche Sin Comenzar Estadio Martinez Valero – Elche Mallorca

Previa del partido Elche vs Mallorca

Elche, club en el que milita Lucas Cepeda, llegará al partido de este sábado tras una derrota por 4-1 ante Real Madrid, y solo ha conseguido sumar un punto en sus últimos cuatro encuentros, lo que lo ha dejado en el puesto 18 de la clasificación.

El conjunto franjiverde no gana desde su último partido de 2025 ante Rayo Vallecano, y ha perdido seis de sus últimos ocho encuentros de liga. El equipo dirigido por Eder Sarabia está a solo dos puntos del Alavés, que ocupa el puesto 17, y aún queda mucho fútbol por jugar antes del final de la temporada, pero su mal rendimiento en 2026 es motivo de preocupación.

Elche solo ha perdido dos de sus 14 partidos de liga como local, por lo que estará conforme de volver a jugar en casa en este encuentro. Mallorca, por su parte, solo ha conseguido seis puntos en sus 14 partidos como visitante, lo que representa el segundo peor registro fuera de casa, solo por detrás de Elche.

© Icon Sport

El conjunto visitante llegará a este partido tras una victoria muy necesaria, luego de vencer por 2-1 a Espanyol el pasado 15 de marzo, lo que significó su primer triunfo desde comienzos de febrero. El equipo de Martín Demichelis suma siete victorias, siete empates y 14 derrotas en 28 partidos, lo que lo deja en el puesto 16 con 28 puntos, a solo dos unidades de la zona de descenso.

Mallorca ha recibido 45 goles en LaLiga esta temporada, uno de los peores registros del campeonato, aunque ha marcado más que Elche (36 contra 33).

Mallorca también está por detrás de Elche en el historial entre ambos equipos, con 14 victorias del cuadro franjiverde frente a 12 del conjunto balear en sus 41 enfrentamientos previos. Sin embargo, en la primera rueda, Mallorca se impuso por 3-1, logrando su primer triunfo ante Elche desde noviembre de 2017.

Rendimiento en LaLiga de Elche:

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Rendimiento en LaLiga de Mallorca:

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Noticias de los equipos

Elche seguirá sin contar con el defensor cedido por Barcelona, Héctor Fort, debido a una lesión en el hombro, mientras que John Donald es duda por un problema muscular.

Se espera que el equipo local realice cambios respecto al once que inició ante Real Madrid, y uno de ellos podría darse en ataque, con Rafa Mir como posible regreso al equipo titular. Su ingreso podría provocar que Martim Neto retrase su posición en el campo.

En cuanto a Mallorca, Jan Salas y Takuma Asano serán baja segura por lesión, mientras que Marash Kumbulla, Abdón Prats y Lucas Bergstrom son dudas importantes. Además, el equipo no podrá contar con Jan Virgili ni Johan Mojica por suspensión, por lo que podrían ser hasta siete las ausencias en el primer equipo.

El ataque volverá a estar liderado por Vedat Muriqi, quien buscará aumentar su cuenta goleadora tras haber marcado 18 tantos en LaLiga durante una destacada temporada.

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Posibles formaciones Elche vs Mallorca

Probable XI del Elche vs Mallorca:

Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Sangare, Neto, Febas, Aguado, Valera; Mir, Silva

Probable XI de Mallorca vs Elche:

Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Lato; Morlanes, Costa, Mascarell; Torre; Muriqi, Joseph

Pronóstico Elche vs Mallorca de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Elche 1-1 Mallorca

Elche solo ha perdido dos veces en casa esta temporada, mientras que Mallorca ha tenido un rendimiento muy pobre como visitante, por lo que es difícil respaldar una victoria del equipo visitante. En realidad, cuesta inclinarse por cualquiera de los dos con confianza, por lo que nos quedamos con un empate de pocos goles en este encuentro.