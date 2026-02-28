La LaLiga 2025-26 tiene este domingo un duelo que a ratos parece más una final que una jornada regular. El Elche de Eder Sarabia —donde el chileno Lucas Cepeda busca ser el motor del equipo— recibe al Espanyol de Manolo González en el Estadio Martínez Valero con el fantasma del descenso sobrevolando el partido. Los ilicitanos marchan 17° con solo 25 puntos, a uno de la zona de descenso directo, y encadenan nueve partidos sin ganar. El Espanyol, en tanto, acumula ocho encuentros consecutivos sin victoria. Quien gane hoy puede respirar; quien pierda, entra en pánico.

📺 ¿Qué canal transmite Elche vs Espanyol EN VIVO?

El partido entre Elche y Espanyol se transmitirá EN VIVO por señales de pago para Chile y Sudamérica.

Las señales confirmadas son:

ESPN 2 (TV por cable)



(TV por cable) Disney+ Premium (streaming oficial para Chile y Sudamérica)



👉 Para ver el partido online desde Chile necesitas una suscripción activa a Disney+ Premium o tener contratado ESPN 2 en tu cableoperador.

🕒 ¿A qué hora juega Elche vs Espanyol por la Jornada 26?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 1 de marzo de 2026

⏰ 10:00 horas (Chile y Argentina)

🏟️ Estadio Manuel Martínez Valero — Elche, España

🏆 Jornada 26 – LaLiga EA Sports 2025-26

🇨🇱 Chileno en cancha: Lucas Cepeda (Elche)



📡 ¿Dónde ver Elche vs Espanyol EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:​

Disney+ (streaming oficial para toda Sudamérica)



🎁 ¿Dónde ver GRATIS Elche vs Espanyol?

No hay señal abierta para Chile. Sin embargo, puedes seguir el partido GRATIS con cobertura completa en el minuto a minuto de AlAireLibre.cl

🟢 ¿Cómo llega el Elche con Lucas Cepeda?

Los ilicitanos llegan contra las cuerdas. Nueve partidos sin ganar, 17° en la tabla y a solo un punto del descenso directo: esa es la dramática realidad del Elche de Eder Sarabia antes de recibir al Espanyol. El último golpe fue la derrota 2-1 ante el Athletic Club en San Mamés, donde el equipo nuevamente mostró fragilidad defensiva.

El mayor argumento ofensivo del Elche es el chileno Lucas Cepeda, que sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel ilicitano. La probable formación del Elche: Dituro; Tete Morente, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Aguado, Cepeda, Febas; Rafa Mir y André Silva. Las bajas confirmadas son Yago Santiago (tarjeta roja) y Héctor Fort (lesión de hombro). Para Sarabia, hoy no hay margen de error: perder podría significar entrar de lleno en zona roja con la temporada en plena recta.

🔵 ¿Cómo llega el Espanyol a este duelo?

Los periquitos no están en su mejor momento, pero llegan en mejor posición en la tabla. Ocho partidos sin ganar no son un número menor, pero el Espanyol acumula suficientes puntos de la primera vuelta como para mantenerse fuera del peligro inmediato. La derrota 4-2 ante el Atlético de Madrid —habiendo estado ganando— fue otro episodio de un equipo que no termina de cuajar.

La probable formación del Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Lozano, Edu Expósito; Dolan, Jofre y Roberto. El historial de los últimos cinco enfrentamientos favorece al visitante: Elche ganó solo 1, hubo 2 empates y el Espanyol se llevó 2. En el duelo de la primera vuelta de esta misma temporada, el Espanyol venció 1-0 en Cornellà.