La vigésimo séptima fecha de LaLiga 2025-2026 tendrá un partido con realidades muy distintas en la tabla. Villarreal recibe al Elche en el Estadio de la Cerámica, en un duelo donde el equipo local pelea por puestos de Champions League mientras el cuadro visitante intenta escapar de la zona baja.

El foco desde Chile vuelve a estar puesto en Lucas Cepeda, quien sigue sumando protagonismo en el equipo franjiverde. El ex Colo Colo aparece nuevamente como alternativa ofensiva en un momento complejo para el club, que atraviesa una larga racha sin triunfos.

¿Qué canal transmite Villarreal vs Elche EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo para Chile a través de:

ESPN (TV)

Disney+ Premium (streaming)

Ambas señales contarán con cobertura completa desde el Estadio de la Cerámica, incluyendo la previa del encuentro.

¿A qué hora juega Villarreal vs Elche por LaLiga?

El partido está programado para:

Domingo 8 de marzo de 2026

10:00 horas de Chile

Estadio de la Cerámica, Villarreal

El duelo corresponde a la fecha 27 del campeonato español.

¿Dónde ver Villarreal vs Elche EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Premium

La plataforma permite ver el partido desde:

Smart TV

Teléfono móvil

Tablet

Computador

¿Dónde ver GRATIS Villarreal vs Elche?

El partido no tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y jugadas destacadas GRATIS en: Alairelibre.cl

¿Juega Lucas Cepeda en Villarreal vs Elche?

El delantero chileno Lucas Cepeda vuelve a aparecer como una alternativa ofensiva en el Elche, en un momento delicado del equipo en LaLiga.

El cuadro ilicitano acumula nueve partidos consecutivos sin ganar, una racha que lo ha acercado peligrosamente a la zona de descenso. En ese escenario, el técnico ha comenzado a dar más oportunidades a jugadores jóvenes y Cepeda aparece como una de las variantes para aportar velocidad y profundidad en ataque.

Aunque todavía no tiene asegurada la titularidad, el chileno se perfila como una opción real para sumar minutos, especialmente si el partido exige mayor agresividad ofensiva en el segundo tiempo.

Los números de Villarreal vs Elche en LaLiga

Villarreal – LaLiga 2025/26

Posición: 4°

Puntos: 51

Goles a favor: 48

Goles en contra: 31

El conjunto amarillo pelea directamente por un cupo a la Champions League, disputando la zona alta con Atlético de Madrid.

Elche CF – LaLiga 2025/26

Posición: 17°

Puntos: 26

Goles a favor: 34

Goles en contra: 39

El equipo franjiverde está apenas dos puntos sobre la zona de descenso, por lo que necesita sumar con urgencia.

¿Cómo llegan Villarreal y Elche al partido?

Villarreal llega tras perder la tercera posición del campeonato luego de caer ante Barcelona en la última jornada. A pesar de eso, el equipo mantiene una campaña sólida y se hace fuerte como local: solo ha perdido dos partidos en casa durante toda la temporada.

Elche, en cambio, atraviesa una racha muy complicada. El equipo no gana desde hace nueve fechas y además tiene serios problemas jugando como visitante, donde todavía no ha conseguido triunfos en esta temporada.

En resumen

Villarreal vs Elche se juega este domingo 8 de marzo

10:00 horas de Chile

Transmiten ESPN y Disney+ Premium

Villarreal pelea por puestos de Champions League

Elche lucha por evitar el descenso

Lucas Cepeda vuelve a aparecer como alternativa ofensiva

Sigue Villarreal vs Elche EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, estadísticas, análisis y toda la cobertura del presente europeo de Lucas Cepeda en LaLiga.