Este domingo 1 de marzo a las 10:00 horas de Chile (14:00 hora española), el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche acoge la jornada 26 de la LaLiga: el local Elche recibe al Espanyol en un duelo clave en la zona media-baja de la tabla.

El Elche, dirigido por Eder Sarabia, llega en un momento delicado: ocupa el 17.° puesto con apenas 25 puntos (5 victorias, 10 empates y 10 derrotas), siendo la última derrota 1-2 ante el Athletic Club. En sus últimas 5 presentaciones ha caído 3 veces, empatado una y perdido otra, encajando 11 goles y marcando solo 5. El delantero Rafa Mir es su mayor referencia ofensiva con 6 goles en 20 partidos. Presentaría un sistema 5-3-2 con André Silva y Aleix Febas entre líneas.

Por su parte, el Espanyol llega en mejor situación, pero también en caída libre: es 7.° con 35 puntos (10 victorias, 5 empates y 10 derrotas), después de perder 2-4 ante el Atlético de Madrid. Los Periquitos, entrenados por Manolo González, han caído 3 veces y empatado una en sus últimas 5 jornadas, recibiendo 15 goles y marcando 8. El historial reciente entre ambos favorece al Espanyol: ganó el último enfrentamiento 1-0 en el RCDE Stadium el pasado 25 de octubre. El extremo Pol Lozano y el delantero Kike García serán los hombres más peligrosos del cuadro blanquiazul.

Elche vs Espanyol, minuto a minuto