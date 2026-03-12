U de Chile está en la rápida búsqueda de un director técnico tras el despido de Francisco “Paqui” Meneghini por el mal rendimiento del equipo en los siete partidos que alcanzó a dirigir entre Campeonato Nacional y Copa Sudamericana.

En esas circunstancias apareció una danza de nombres que pueden llegar al Centro Deportivo Azul, aunque hubo que reclamó por sí mismo su consideración en las listas que salen en los medios de comunicación: el uruguayo Jorge Fossati.

Jorge Fossati dio a conocer su conversación con U de Chile

En diálogo con Sport 890 de Uruguay, Fossati señaló: “Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile pero yo no aparezco y conmigo hablaron ayer (miércoles), solo eso voy a decir”.

“Lo único que sí puedo comentar es que me llamaron del club, el gerente deportivo, y tuvimos una charla para conocernos mutuamente, y nada, no hay más que eso”, añadió el charrúa.

“Si me permiten, no voy a hacer más comentarios, no me gusta hablar de posibilidades”, sentenció.

La amplia trayectoria de Jorge Fossatti antes de su posible llegada a U de Chile

Jorge Fossati tiene una amplia y exitosa carrera como director técnico, méritos que lo posicionan como candidato a U de Chile.

Fossati ha tenido 24 experiencias entre clubes y selecciones nacionales, en países como Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Qatar, Brasil, Arabia Saudita y Perú, donde han estado sus últimos periplos.

Sus títulos han sido en Peñarol (Campeonato Uruguayo), Liga Deportiva Universitaria de Quito (Serie A de Ecuador), Al Sadd (Liga de Qatar, Copa Príncipe de la Corona, Copa del Emir de Qatar y Copa del Jeque Jassem), Cerro Porteño (Campeonato Paraguayo) y Universitario (Liga 1 de Perú).

Además, ha dirigido las selecciones qatarí y peruana. Em esta última estuvo en las últimas Clasificatorias, sin lograr enmendar el rumbo de un mal inicio con otro entrenador (Juan Reynoso).

Si llega a U de Chile será la primera experiencia de Fossati en nuestro país, uno de los pocos que le falta por dirigir y ser campeón en Sudamérica, por lo que resulta un buen desafío si lo mira por ese lado.