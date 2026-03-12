La U de Chile se encuentra sin entrenador tras la reciente salida de Francisco Meneghini. Sin embargo, eso podría acabar pronto, puesto que en las últimas horas se informó que los azules ya habrían encontrado al reemplazante de Paqui.

Desde Uruguay aseguran que el charrúa Jorge Fossati se convertirá en el nuevo director técnico del Romántico Viajero. Sin embargo, por el momento no hay nada confirmado por parte del club.

¿Quién será el nuevo entrenador de U de Chile?

Aún no hay confirmación oficial por parte de la U de Chile respecto a quién será su nuevo entrenador. Sin embargo, desde Uruguay aseguran que Jorge Fossati sería el elegido para llegar a la U.

El periodista Wilson Méndez de Carve Deportiva informó a través de su cuenta de X que el estratega charrúa sería el elegido por la dirigencia de Azul Azul para sustituir a Francisco Meneghini.

“Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile”, publicó el comunicador junto a una fotografía del estratega.

Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile#TodoPelota@CarveDeportiva pic.twitter.com/aXVcSVLSfm — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) March 12, 2026

¿Quién es Jorge Fossati?

Jorge Fossati es un entrenador uruguayo de 73 años con experiencia a nivel mundial y múltiples títulos. Debutó en River Plate de Uruguay en 1993 y desde entonces que se ha mantenido activo.

A lo largo de su carrera ha conquistado 12 títulos, entre los que destacan la Copa Sudamericana y la Recopa junto a Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2009.

El último equipo que dirigió fue Universitario de Perú, donde se consagró dos veces campeón de la Primera División (2023 y 2025). Además, ha estado al mando de las selecciones de Uruguay, Qatar y Perú.

¿Cuándo se anunciará al nuevo DT de la U de Chile?

Se desconoce cuándo se anunciará al nuevo entrenador de la U de Chile. Sin embargo, de acuerdo a la información de Radio ADN, la prioridad de la dirigencia de Azul Azul es que el nuevo DT esté dirigiendo a fines de marzo cuando el equipo esté disputando la Copa de la Liga.

Por ello, la intención de la directiva es abrochar al nuevo técnico a la brevedad para que pueda arribar al Centro Deportivo Azul y ponerse al mando del primer equipo.

