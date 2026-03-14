La U de Chile continúa buscando entrenador. Luego del fracaso de Francisco Meneghini en la banca, los azules desean encontrar a quien lidere al equipo el resto de la temporada.

Si bien se rumoreó con el posible arribo de Jorge Fossati, han surgido nuevos nombres con el correr de las horas. Uno de ellos es argentino Esteban Solari, quien actualmente dirige al Pachuca de México.

El ex DT de Everton de Viña del Mar asoma como una alternativa en el Centro Deportivo Azul, aunque un inconveniente complicaría su posible arribo al Romántico Viajero.

El nuevo candidato a la banca de la U de Chile

Fue el periodista argentino Nahuel Ferreira quien reveló que en la U de Chile se encuentran interesados en Esteban Solari como el reemplazante de Francisco Meneghini en la banca.

El comunicador detalló que la dirigencia de Azul Azul se contactó con el director técnico y que incluso están dispuestos a hacer un esfuerzo económico para que se calce el buzo del club.

“Desde U de Chile se contactaron con Esteban Solari para que sea el nuevo entrenador del club, están dispuestos a ofrecerle salarialmente un contrato a la par de México”, consignó el reportero.

¿Cuál es el inconveniente que aleja a Solari de U de Chile?

Sin embargo, fue el propio periodista quien advirtió que la situación contractual de Esteban Solari con el Pachuca es la principal traba de los azules para convencerlo de venir a Chile.

“El DT tiene contrato vigente hasta junio con Tuzos de Pachuca y quiere respetarlo, por ahora difícil…”, completó. De esta forma, la dirigencia tendrá que buscar convencerlo, o por el contrario, declinar en su interés y buscar nuevas alternativas para el puesto de director técnico.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Mientras define la llegada de su nuevo entrenador, la U de Chile se prepara para saltar a la cancha este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas cuando visite a Coquimbo Unido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

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