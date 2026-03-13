Universidad de Chile vive días movidos en el Campeonato Nacional. Tras la salida del técnico que dirigía al plantel, el club azul debió reaccionar rápido y apostar por una solución interna para afrontar el siguiente desafío del torneo chileno.

En ese escenario apareció el nombre de Jhon Valladares, quien asumió como entrenador interino de la U justo antes del viaje al norte para enfrentar a Coquimbo Unido. En medio de la incertidumbre, el estratega dejó una reflexión que busca transmitir calma dentro del camarín azul.

Universidad de Chile y Jhon Valladares: el mensaje en plena crisis azul

Antes de abordar el vuelo rumbo a la Región de Coquimbo, el técnico interino Jhon Valladares conversó con la prensa en el aeropuerto de Santiago y asumió con serenidad el momento que atraviesa Universidad de Chile en el Campeonato Nacional.

El entrenador fue claro al explicar su rol en esta etapa. “Somos funcionarios del club y estamos disponibles para ayudar en lo que se necesite. Sabemos que no es el mejor momento, pero hay tranquilidad”, comentó ante los medios presentes.

Además, dejó en claro que la confianza en el plantel sigue intacta, un factor que considera clave para enfrentar el próximo compromiso del torneo.

La confianza de Valladares en el plantel de la U

En su análisis del equipo, Valladares destacó la calidad del plantel azul y aseguró que el grupo tiene las herramientas necesarias para salir adelante en el Campeonato Nacional. “El plantel de Universidad de Chile tiene grandes jugadores. La idea es poder sacar el máximo de cada uno y que el partido nos permita comenzar a levantar”, sostuvo el estratega.

El técnico también remarcó que el objetivo inmediato será competir con intensidad frente a Coquimbo Unido, un rival que suele hacerse fuerte cuando juega como local.

Ya estamos en Coquimbo 🤘💙 pic.twitter.com/72OYbt5vy6 — Universidad de Chile (@udechile) March 13, 2026

La experiencia que respalda al técnico interino azul

Valladares también habló de su propia trayectoria en el fútbol y de cómo ese recorrido puede ayudar en este momento delicado del club. El entrenador recordó que lleva muchos años ligado al fútbol y que conoce bien la interna de la institución. “Tengo conocimiento del fútbol en general, llevo mucho tiempo en esto y amo este club”, señaló.

Finalmente, el DT interino aseguró que su mayor deseo es estar a la altura del desafío. “Espero poder ayudar y aportar para que Universidad de Chile salga adelante”, cerró.