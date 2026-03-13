El gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, sacó la voz tras la salida de Francisco Meneghini de la U de Chile e hizo una potente autocrítica luego que el entrenador fracasara en la banca azul.

Por otro lado, Mayo destacó el armado del plantel pese a los inconvenientes que han tenido con las lesiones de algunos refuerzos y adelantó que se encuentran buscando al reemplazante de Paqui.

¿Qué dijo Manuel Mayo tras la salida de Meneghini de U de Chile?

Este viernes la U de Chile emprendió viaje a la Cuarta Región para medirse a Coquimbo por la séptima fecha del Campeonato Nacional. Entre la comitiva que comanda el director técnico interino Jhon Valladares, se encontraba Manuel Mayo, quien enfrentó a los medios de comunicación para abordar la salida de Meneghini del club.

“Hay una autocrítica. Paqui es un caballero, lo conversamos y creímos que era lo mejor (su salida)”, comenzó diciendo el gerente deportivo de los azules en el Aeropuerto de Santiago.

“Hizo todo lo posible, pero pasaron muchas cosas que impidieron que se diera como esperábamos, el fútbol es así. Era lo mejor para el club”, agregó.

Manuel Mayo abordó las lesiones que sacuden a la U de Chile

Por otro lado, Manuel Mayo fue consultado por la situación del plantel, el cual se encuentra mermado por la importante cantidad de bajas que ha sufrido en las últimas semanas.

“Por suerte, armamos un plantel que va a competir muy bien mañana. Van a tener la oportunidad jugadores que no la venían teniendo, esperemos que lo puedan hacer de la mejor manera y ganar este partido, que es muy importante”, señaló.

Por último, fue consultado por el plazo para contratar al nuevo DT, el cual esperan tener a fines de marzo. “Para el campeonato creemos que sí, estamos haciendo un proceso. Queremos tomar la mejor decisión posible”, cerró.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile juega este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026.

📲 Para no perderte ningún detalle de la actualidad de la U de Chile sigue a Al Aire Libre.