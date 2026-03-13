Universidad de Chile vive horas clave en su planificación deportiva. Tras la salida de Paqui Meneghini, el club azul sigue moviendo piezas para encontrar al nuevo entrenador que lidere al equipo en el Campeonato Nacional, un proceso que ha generado intenso debate entre hinchas y analistas del fútbol chileno.

La dirigencia azul exploró la opción de Jorge Fossati, pero las conversaciones finalmente no prosperaron. Ese escenario obligó a ampliar la búsqueda y comenzar a revisar otros perfiles, incluyendo técnicos que hoy trabajan fuera del país.

En ese contexto, un nombre empieza a aparecer con mayor fuerza en la conversación del entorno azul.

Esteban González aparece como opción para la U tras salida de Meneghini

Uno de los nombres que comienza a instalarse en el debate es el del entrenador chileno Esteban González, actual técnico de Querétaro en la Liga MX.

El ex DT de Coquimbo Unido, recordado por su notable campaña en el fútbol chileno durante 2025 que terminó con el primer título Pirata, es valorado por su conocimiento del medio nacional y por el estilo de juego que logró desarrollar en el club coquimbano.

Por ahora no existe una negociación formal con Universidad de Chile, pero su perfil aparece como una alternativa interesante mientras la dirigencia analiza distintas cartas para ocupar una de las bancas más exigentes del fútbol chileno.

Miguel Pinto explica el complejo momento de Esteban González en Querétaro

El presente del entrenador chileno en México tampoco es cómodo. Querétaro atraviesa un inicio irregular en el torneo y se ubica en la parte baja de la tabla en la Liga MX, lo que ha generado presión sobre el proyecto deportivo. Sin embargo, desde el propio cuerpo técnico han salido a respaldar el trabajo que lidera González.

Su ayudante Miguel Pinto explicó el contexto que vive el equipo, en conversación con Las Últimas Noticias, el exarquero chileno explicó el proceso que atraviesa el club: “Los resultados no nos han favorecido, pero recién cumplimos tres meses acá. Hemos estado conociendo a los jugadores, sus características y vinculándolos al modelo de juego de Esteban. No ha sido fácil”.

Las palabras del ex portero reflejan que el proyecto vive una etapa de construcción, marcada por la llegada de varios refuerzos y por la adaptación al sistema del técnico chileno.

El escenario que podría abrir una puerta para el chileno en la U

Pese a ese complejo inicio en la Liga MX, el nombre de Esteban González sigue teniendo buena valoración en el fútbol chileno. Su trabajo en Coquimbo Unido dejó una imagen positiva dentro del medio, especialmente por la identidad de juego que logró consolidar en el equipo.

En medio de la búsqueda abierta que mantiene Universidad de Chile para encontrar entrenador, su nombre empieza a instalarse como una posibilidad que podría ganar fuerza si el club decide apostar por un técnico chileno con proyección.