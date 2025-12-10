Coquimbo Unido sufrió su baja más importante para el próximo año con la salida del técnico Esteban González, principal pilar en esta campaña que los llevó a ser campeones del fútbol chileno y que tras dicho éxito decidió emprender un nuevo desafío al exterior, situación que obliga al elenco aurinegro a encontrarle un reemplazante lo más pronto posible.

En Coquimbo hay urgencia por tener un nuevo DT considerando los desafíos que tendrán que enfrentar a partir del 2026, por lo que desde la directiva del club ya manejan tres nombres que asoman para tomar el control del primer equipo con miras al futuro.

👀 Un viejo conocido y dos nombres potentes asoman como opción para Coquimbo

De acuerdo a la reciente información del diario El Día de Coquimbo hay una pequeña lista con tres integrantes que entran en la carrera por cubrir la salida del Chino González, incluso con plazo para antes de este fin de semana d poder abrochar a este sucesor en la banca pirata.

El citado medio pone como primera opción a una cara conocida en la Cuarta Región, Juan José Ribera, quien ya vivió una etapa con Coquimbo en aquella recordada campaña del 2020 donde incluso llegó a semifinales de la Copa Sudamericana. El Coto se encuentra libre luego de haber sido finiquitado por Audax Italiano una fecha antes del término de este Campeonato Nacional, por lo que tiene a favor dicho punto para llegar a un acuerdo.

Una situación similar a la de Lucas Bovaglio, quien firmó su salida de Palestino al finalizar esta temporada y aparece como otro de los candidatos que tienen los coquimbanos, mientras que el tercero en este grupo es Víctor Rivero, una opción más difícil ya que cuenta con contrato vigente en Deportes Limache y su intención sería la de permanecer en la escuadra Cervecera también por temas personales.

Así las cosas, en Coquimbo trabajan arduo para poder concretar rápidamente la llegada de un nuevo director técnico para el 2026, quien deberá asumir una exigente campaña en la que jugarán Copa Libertadores como el campeón del fútbol chileno, la Supercopa, Copa de la Liga y el Campeonato Nacional.