Lucas Bovaglio ratificó su salida de Palestino, luego de un año y medio en el club, tiempo en el que logró dos veces la clasificación a la Copa Sudamericana.

Bovaglio entregó sus últimas palabras como DT de los Tetracolores, entregando sus descargos por las críticas sobre el rendimiento del equipo, sobre todo en el último semestre de su gestión.

😱 Lucas Bovaglio y la defensa de su ciclo en Palestino

En diálogo con TNT Sports, Bovaglio señaló: “Uno siempre desea objetivos superiores, pero yo en este año y medio que me tocó estar acá, siento que el equipo tenía una identidad. Compitió muy bien en torneos internacionales y locales, no es fácil y con un presupuesto no muy alto”

“El trabajo fue muy bueno, queríamos ganar para dejar el registro del mejor campeonato histórico de Palestino. Con este empate lo igualamos, me sentí un privilegiado de estar en esta institución”, añadió.

“No es fácil, Palestino viene clasificando con mucha frecuencia a torneos internacionales y se naturaliza como si fuera algo común y simple. Realmente no es sencillo. Para haber conseguido otros objetivos, la institución debería contar con más recursos”, siguió con su defensa.

Finalmente, entregó una última declaración para la reflexión: “Hicimos el ejercicio como cuerpo técnico y tenemos pocas cosas para reprocharnos. El compromiso fue pleno, permanentemente estuvimos alineados con la institución. Trabajamos con nobleza, no con un representante que meta jugadores. Al contrario, siempre optimizando recursos, tratando de cuidar la moneda, de cumplir los objetivos

📊 Los números de Lucas Bovaglio en Palestino

Lucas Bovaglio dirigió 67 partidos en un año y medio en Palestino: logró 28 victorias, 14 empates y 25 derrotas, con un 48,7 por ciento de rendimiento.

Bovaglio estuvo 523 días en el cargo y utilizó 42 jugadores en su gestión, logrando las mencionadas dos clasificaciones a Copa Sudamericana, disputando una de ellas, superando la fase de grupos y llegando a los play-offs del torneo.

🔄 El reemplazante de Lucas Bovaglio en Palestino

Según el periodista César Luis Merlo, el reemplazante de Lucas Bovaglio en Palestino será Cristian “La Nona” Muñoz, flamante campeón de la Primera B 2025 con U de Concepción, quien dejó el Campanil para tomar a los Árabes.

La Nona dirigirá al equipo en el Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.