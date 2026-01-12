Atlético Mineiro salió al frente por los recientes comentarios del presidente de Palestino, quien había cuestionado al club brasileño por una disputa financiera pendiente relacionada con la transferencia de un futbolista y una demanda presentada ante la FIFA.

Las declaraciones del timonel árabe surgieron en medio del interés de Atlético Mineiro por la figura de la Universidad de Chile, Lucas Assadi, contexto en el que los árabes intervinieron a modo de advertencia, apuntando a resguardar que eventuales operaciones se concreten con garantías claras y el debido cumplimiento de los compromisos económicos.

El trasfondo de las recientes declaraciones del presidente de Palestino se enmarcan en las negociaciones que mantiene Universidad de Chile con Atlético Mineiro por el traspaso de Lucas Assadi, uno de los mejores jugadores del futbol chileno. En las últimas jornadas, el interés de Mineiro por Assadi ha sido tema central en el mercado sudamericano, aunque aún no existe un acuerdo cerrado entre los clubes por el talentoso volante.

En ese contexto, Jorge Uauy, presidente de Palestino, cuestionó públicamente la intención del club brasileño de avanzar en esta operación, recordando que su institución mantiene una disputa financiera pendiente con Atlético Mineiro por el pago de la transferencia del defensor Iván Román, que terminó en una demanda ante la FIFA por cuotas impagas.

El dirigente árabe fue enfático en advertir a la Universidad de Chile que, antes de cerrar cualquier trato con Mineiro, debía considerar los antecedentes de incumplimiento de pagos del club brasileño y asegurarse de que los compromisos económicos se cumplieran de manera transparente y oportuna.

En este contexto, Atlético Mineiro decidió romper el silencio y responder de manera oficial a los dichos del presidente de Palestino. El club brasileño difundió un comunicado en el que buscó aclarar su posición frente a la controversia.

En el texto, el ‘Galo’ reconoció que existen tratativas en curso para resolver la situación financiera pendiente con Palestino, señalando que el proceso apunta a regularizar los compromisos asumidos entre ambas instituciones. Sin embargo, fue enfático en remarcar que “esto no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre Atlético Mineiro y Universidad de Chile”. De esta manera, el club dirigido por Jorge Sampaoli, marcó un límite claro entre ambos escenarios, dejando entrever que no existe intención de que un conflicto vinculado a otro club y otro futbolista termine afectando una eventual operación por Lucas Assadi.

Además, el club brasileño fue aún más duro al referirse a las declaraciones provenientes desde Chile, afirmando que “el intento de vincular una situación con la otra es infundado y malicioso”, agregando que dichas interpretaciones “no se corresponden con la realidad de los hechos”, queriendo buscar desmentir o desactivar cualquier lectura que conecte el conflicto financiero que tienen con Palesitno, con las conversaciones con los azules por Assadi.

De esta forma, Atlético Mineiro dejó explícita su postura institucional: avanzar por carriles separados, resolver el diferendo con Palestino en el plano correspondiente y evitar que esa disputa condicione o interfiera en otras negociaciones deportivas que mantiene actualmente.