Palestino inicia un nuevo ciclo con Cristián Muñoz al mando y, desde el primer día, el técnico dejó claro que su sello no estará en los discursos grandilocuentes. En su presentación oficial, el exdefensor habló de trabajo, proceso y convicción, pero también puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos inmediatos: el cruce ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Lejos de vender humo, Muñoz optó por un mensaje directo, consciente de que el fútbol chileno suele devorar proyectos antes de que maduren. En La Cisterna saben que el 2026 será exigente, con doble competencia y un plantel que aún está en construcción, pero el DT no esquivó el escenario.

⚽ Muñoz rompe el molde en Palestino y anticipa el desafío 2026

“Hoy es muy complejo decir que vamos a ser campeones. Yo creo que ningún técnico puede sentarse acá y asegurar un campeonato, sería irresponsable. Lo que sí aseguro es que vamos a trabajar día y noche para que el equipo pueda lograrlo”, afirmó Muñoz, marcando distancia con promesas que no siempre se sostienen en la cancha.

El entrenador también profundizó en su mirada sobre los procesos, un concepto que será clave en su gestión. “Como cuerpo técnico nos gusta mucho el trabajo día a día, valoramos mucho el proceso. Por momentos, el proceso tiene periodos de turbulencia y periodos donde va bien encaminado, eso es lo que tenemos que mantener”, sostuvo, apuntando a la regularidad como objetivo central.

🔍 Refuerzos, mercado y el partido que puede cambiar el año

En cuanto al armado del plantel, Muñoz fue claro respecto a las necesidades del equipo. “Estamos viendo delanteros, extremos, un volante y un central. Ahí tenemos que traer gente. Lo más probable es que de aquí a la próxima semana tengamos novedades. Lo ideal es que estén para el inicio de la pretemporada”, explicó.

También abordó los rumores que rodean al arco árabe y fue categórico: “No hemos tenido ninguna información de que Sebastián pueda salir. Él tiene contrato con Palestino y tiene que presentarse el día 29 con nosotros”.

Finalmente, el foco se trasladó al duelo ante Universidad de Chile, un partido que asoma como termómetro del nuevo ciclo. “Es un partido importante tanto para ellos como para nosotros. Son 90 minutos donde nos jugamos la clasificación a una fase de grupos”, advirtió. Y cerró con una reflexión que equilibra el escenario: “Ellos también tienen un técnico nuevo que viene a implementar su idea… Entonces, estamos en condiciones similares”.