Jean Meneses atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional. Tras rescindir su contrato con Vasco da Gama, el extremo chileno se encuentra libre y evaluando nuevas alternativas que le permitan retomar protagonismo en el fútbol.

Después de una etapa sumamente complicada en Brasil, donde apenas sumó 15 partidos y estuvo 50 encuentros consecutivos sin jugar, Meneses mira de cerca al fútbol chileno como una opción concreta para reactivar su carrera y recuperar minutos.

⚽ Dos clubes chilenos buscan revivir la carrera de Jean Meneses

Según la información del periodista deportivo Renzo Luvecce, el jugador ya recibió propuestas formales de dos clubes nacionales: “Está libre luego de rescindir contrato con Vasco Da Gama y me indican que en las últimas horas el jugador tiene ofertas de Limache y Palestino”.

Ambos equipos buscan sumar experiencia y jerarquía en ataque, y Meneses podría ser la pieza clave para reforzar sus ofensivas.

🔍 La oportunidad de reactivarse en el fútbol chileno

Jean Meneses buscará en el fútbol chileno la oportunidad de reactivar su carrera, tal como fue en sus inicios en San Luis de Quillota. Posteriormente recaló en la Universidad de Concepción donde estuvo desde 2016 a 2018 y dio el salto a México.

En el fútbol azteca jugó en el León y posteriormente en el Toluca. El extremo de 32 años fue oficializado en Vasco da Gama en agosto del 2025, pero su paso estuvo muy lejos del esperado.

Ahora, como jugador libre, enfrenta una encrucijada profesional. Volver a Chile podría ser mucho más que un regreso: la posibilidad de revivir su carrera y demostrar que aún tiene mucho para aportar dentro del terreno de juego.