La decisión ya está oficializada por la Confederación Brasileña de Fútbol y pone fin a un breve y accidentado paso por el club carioca. El delantero nacional no sumó minutos desde abril y no estaba en los planes del técnico Fernando Diniz.

Pese a que su arribo generó altas expectativas y una fuerte inversión económica, el proyecto se desmoronó rápidamente. Con pocas citaciones, escasos minutos y sin goles, la etapa del jugador chileno en Vasco da Gama quedó sellada… antes de tiempo.

📝 Fin de contrato anticipado y sin retorno para Meneses en Vasco

Vasco da Gama anunció este lunes la rescisión de contrato de Jean Meneses, jugador chileno que llegó en agosto por una cifra cercana a los 1,5 millones de dólares. La información ya figura en el Boletín Informativo Diario (BID) de la Confederación Brasileña de Fútbol, confirmando así el fin del vínculo que se extendía, en principio, hasta junio de 2026.

El atacante nacional no estaba en los planes del DT Fernando Diniz y no jugaba desde el 15 de abril, cuando sumó apenas algunos minutos en la derrota ante Ceará. Desde entonces, su participación fue nula: sólo fue citado en dos ocasiones más y nunca volvió a ser considerado como titular.

⏱️ Su última titularidad fue en enero: una señal clara

La caída en la consideración técnica fue progresiva pero contundente. Meneses jugó como titular por última vez en enero, ante Maricá, en el marco del Campeonato Carioca. Luego, desapareció de las formaciones y perdió terreno ante nuevas incorporaciones. Durante la última ventana de fichajes, el club intentó gestionar su salida, recibiendo sondeos desde clubes de Chile y México, pero ninguno de ellos llegó a buen puerto.

Con el libro de pases cerrado, la rescisión fue la única salida viable. En total, Jean Meneses disputó sólo 15 partidos con la camiseta de Vasco, sin marcar goles ni asistir. Un rendimiento muy por debajo de lo esperado, considerando la inversión realizada.

💼 Qué viene ahora para Meneses y su futuro

A falta de minutos y con un mercado que ya lo tuvo en carpeta, el delantero chileno ahora tiene todo para negociar como jugador libre. Su nombre ya ha sido vinculado a equipos del fútbol chileno, por lo que no se descarta su regreso en 2026 al Campeonato Nacional. Pero la expectativa es que, ahora sin contrato, pueda reactivar su carrera en un entorno más favorable.