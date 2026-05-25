Datos Clave Partido clave: Palestino recibe a Riestra por el Grupo F. Transmisión: ESPN 2 y Disney+ Premium en Chile. Horario: Martes 26 de mayo, 18:00 horas.

Palestino enfrenta este martes 26 de mayo su último partido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo chileno recibe a Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna desde las 18:00 horas, por la sexta fecha del Grupo F, en un duelo entre dos equipos que ya quedaron fuera de la pelea por avanzar.

El Tino llega último con 2 puntos, mientras Riestra aparece tercero con 4. La zona ya quedó marcada arriba: Montevideo City Torque lidera con 12 unidades y Grêmio lo sigue con 10, por lo que el foco para Palestino pasa por cerrar mejor una campaña continental en la que no logró ganar y en la que le costó transformar su buen momento local en resultados internacionales.

¿Qué canal transmite Palestino vs Deportivo Riestra EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 ESPN 2

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Palestino vs Deportivo Riestra?

Se juega este martes 26 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Martes 26 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago

El duelo corresponde a la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Palestino vs Deportivo Riestra ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

Disney+ Premium

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Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Palestino vs Deportivo Riestra?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

ESPN 2

Disney+ Premium

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Formación de Palestino vs Deportivo Riestra

XI Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos; Jonathan Benírez, Nelson Da Silva y César Munder.

XI Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Gabriel Obredor; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Pablo Monje; Mauro Smarra y Antony Alonso.

Árbitros designados para Palestino vs Deportivo Riestra

Árbitro: Michael Espinoza (Perú)

Asistente 1: Leonar Soto (Perú)

Asistente 2: Enrique Pinto (Perú)

Cuarto árbitro: Joel Alarcón (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

AVAR: Alejandro Villanueva (Perú)

Asesora: Ana Pérez (Perú)

Quality Manager: Hilton Moutinho (Brasil)

¿Cómo llegan Palestino vs Deportivo Riestra a la Copa Sudamericana?

Palestino llega eliminado, pero con la necesidad de cortar su racha sin triunfos en la Copa Sudamericana.

El equipo chileno quedó último del Grupo F con 2 puntos y ya no tiene opciones de avanzar. En la fecha anterior cayó 2-0 ante Grêmio en Porto Alegre, resultado que terminó de cerrar su margen en la tabla. Antes también había perdido 1-0 ante Montevideo City Torque y empatado 0-0 con el propio Grêmio en La Cisterna.

El gran problema del Tino estuvo en la falta de gol. En la fase de grupos no logró sostener en Sudamericana la producción que sí mostró en el torneo local, donde venía de buenos resultados como el 2-1 ante Unión La Calera, el 5-1 sobre Deportes La Serena y el 3-2 frente a Deportes Limache.

Sebastián Pérez aparece como uno de los nombres más regulares por sus intervenciones y recuperaciones, mientras Sebastián Gallegos asoma como una pieza influyente por circulación, asistencias y faltas recibidas. Arriba, la tarea es clara: Palestino necesita más peso en el área para despedirse con una victoria ante su gente.

Deportivo Riestra llega tercero, sin chances de avanzar y golpeado por dos caídas fuertes.

El equipo argentino suma 4 puntos y tampoco tiene opciones de meterse entre los dos primeros. En la quinta fecha cayó 4-1 ante Montevideo City Torque, resultado que dejó al cuadro uruguayo en la cima con 12 unidades. Antes, Riestra también había perdido 3-0 frente a Grêmio, por lo que llega a Chile con una diferencia de gol muy castigada.

Su mejor momento en el grupo fue el triunfo 2-1 ante Montevideo City Torque, pero no logró sostener ese impulso en las fechas siguientes. En el primer cruce ante Palestino, jugado el 8 de abril, igualaron 0-0, un antecedente que muestra lo cerrado que puede ser el partido en La Cisterna.

Juan Randazzo ha sido una de sus cartas ofensivas, mientras Ignacio Arce destaca por sus intervenciones en el arco. El desafío para Riestra estará en sostenerse defensivamente fuera de casa, después de recibir nueve goles en cinco partidos de la fase de grupos.

¿Cómo está la tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana?

Palestino está último con 2 puntos y Deportivo Riestra llega tercero con 4, ambos ya sin opciones de avanzar.

Montevideo City Torque: 12 puntos

Grêmio: 10 puntos

Deportivo Riestra: 4 puntos

Palestino: 2 puntos

La definición fuerte del grupo estará en Porto Alegre, donde Grêmio recibirá a Montevideo City Torque en un duelo directo por el primer lugar. En La Cisterna, Palestino y Riestra jugarán por cerrar con una mejor imagen una campaña que los dejó fuera de carrera antes de la última fecha.

¿Qué necesita Palestino ante Deportivo Riestra?

Palestino necesita ganar para cerrar la Copa Sudamericana con su primer triunfo en el Grupo F.

El equipo chileno ya no puede avanzar a la siguiente ronda, pero el partido sí tiene valor competitivo: juega en casa, ante un rival directo en la parte baja del grupo, y con la urgencia de cortar una campaña internacional sin victorias.

Un triunfo le permitiría llegar a 5 puntos y superar a Riestra en la tabla si el cuadro argentino se queda en 4. Un empate mantendría al Tino último, mientras una derrota cerraría una fase de grupos muy golpeada para el equipo árabe.

¿Qué se juega Deportivo Riestra ante Palestino?

Deportivo Riestra busca cerrar tercero y evitar terminar su primera fase internacional con otra caída.

El equipo argentino llega con 4 puntos y puede asegurar el tercer lugar si gana o empata en La Cisterna. Aunque ya no tiene opciones de avanzar, el cierre no es menor para un equipo que venía de recibir dos golpes duros ante Grêmio y Montevideo City Torque.

Riestra intentará repetir el orden del primer partido ante Palestino, donde rescató un 0-0, pero con mayor eficacia ofensiva. El equipo argentino necesita una respuesta para terminar mejor una fase en la que tuvo un triunfo importante, pero no logró sostener regularidad.

En resumen

Palestino vs Deportivo Riestra se juega este martes 26 de mayo.

El partido será a las 18:00 horas de Chile.

Se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Transmiten ESPN 2 y Disney+ Premium.

Palestino está último con 2 puntos y ya no puede avanzar.

Deportivo Riestra suma 4 puntos y también quedó fuera de carrera.

El primer cruce entre ambos terminó 0-0.

Michael Espinoza será el árbitro del partido.

Palestino no llega con una clasificación en juego, pero sí con una deuda ante su gente. La Sudamericana se le cerró antes de tiempo y el último partido en La Cisterna aparece como la oportunidad para despedirse con una victoria, mejorar la imagen y cortar una racha continental que pesó más de lo esperado.udame