El delantero argentino Nelson Da Silva cierra su etapa en Deportes Limache tras campañas destacadas y se prepara para un nuevo desafío en un equipo de Santiago. Su salida se concreta luego de ser el tercer máximo goleador del conjunto tomatero en la temporada pasada, pese a disputar menos partidos debido a una lesión que lo acompañó gran parte del año.

El atacante fue una de las figuras del Limache recién ascendido, marcando goles clave y mostrando un fútbol vistoso que llamó la atención en el mercado. Su próximo paso deportivo contempla un desafío internacional, factor que terminó siendo determinante en su decisión de cambiar de rumbo.

⚽️ Nuevo destino en el fútbol chileno para Nelson Da Silva: Palestino

Nelson Da Silva fue confirmado como nuevo refuerzo de Palestino para la temporada 2026, sumándose al ataque del equipo que competirá tanto en el torneo nacional como en la Copa Sudamericana. El ariete catamarqueño llega procedente de Deportes Limache, club donde fue figura en la histórica campaña de ascenso y participó con registros goleadores antes de una lesión que lo marginó parte de 2025.

El propio club árabe oficializó su incorporación en redes sociales, destacando que Da Silva aportará su experiencia y capacidad ofensiva a un plantel que busca consolidarse en la liga chilena y dar pelea a nivel internacional. La llegada del atacante se produce en un mercado donde Palestino refuerza su frente ofensivo de cara a los desafíos que tendrá durante el año.

🏃‍♂️ Un refuerzo con experiencia reciente

Da Silva arribó a Deportes Limache en 2024 y se convirtió rápidamente en un referente ofensivo del equipo, sumando 8 goles y 3 asistencias en 19 partidos durante 2025, además de destacarse con 5 goles en 6 encuentros en la Copa Chile, donde fue pieza clave para que Limache se mantuviera competitivo.

El delantero argentino de 27 años, nacido en Andalgalá, Catamarca, tuvo una etapa marcada por una lesión que lo alejó de las canchas durante la segunda mitad de 2025, pero ya recuperado, ahora encara un nuevo desafío en La Cisterna, enfocado en aportar su capacidad goleadora a Palestino tanto en el torneo local como en el certamen continental.

🏆 Desafío internacional con Palestino

La incorporación de Da Silva se suma a otros movimientos del club que buscan armar un plantel competitivo para la temporada que incluye la liga nacional y la Copa Sudamericana, donde Palestino enfrentará a Universidad de Chile en la fase previa.

Con su experiencia en el ascenso histórico a Primera División con Limache y su probado instinto goleador en torneos cupos, la llegada del argentino representa una apuesta ofensiva que podría rendir frutos en diferentes frentes, aumentando las opciones del equipo en competencias tanto domésticas como internacionales.