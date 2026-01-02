El mercado de pases del fútbol chileno arrancó con más movimientos en este inicio del 2026 y durante esta jornada fue Palestino quien sorprendió al madrugar a U Católica, esto al oficializar el fichaje de un cotizado jugador que también se encontraba cerca de firmar con el elenco de la precordillera, pero que finalmente vestirá los colores del conjunto árabe.

Se trata del atacante chileno-cubano César Munder, quien esta jornada fue anunciado como refuerzo de Palestino de cara a esta temporada que se avecina, nombre que también estuvo en carpeta de la UC e incluso llegó a sonar como alternativa para cubrir la posible baja del venezolano Eduard Bello, lo que finalmente no llegará a ocurrir.

✔️ César Munder vestirá una nueva camiseta en el fútbol chileno

A través de un imponente video en redes sociales el equipo árabe dio el anuncio del fichaje de Munder, quien quedó en calidad de jugador libre luego de finalizar su contrato en Cobresal tras el término de la pasada temporada.

“¡Bienvenido César! Munder es nuevo jugador de Palestino. El extremo ambidiestro llega procedente de Cobresal para reforzar la delantera tricolor“, señalan en otra publicación los de La Cisterna.

Así las cosas, U Católica se queda con una opción menos para ir en busca de un atacante en este mercado con Munder convirtiéndose en refuerzo del “Tino Tino”, equipo que enfrentará nada menos que a U de Chile por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana de este 2026.

Es 𝐕𝐄𝐋𝐎𝐙 ⚡️



¡Bienvenido César Munder al equipo de #TodoUnPueblo! 🇵🇸 pic.twitter.com/33G7DZgM8A — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) January 2, 2026

📊 Los números de César Munder con Cobresal la pasada temporada