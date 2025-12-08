Sorpresa: Uno de los jugadores más importantes de este 2025 anunció la salida de su club, con el que clasificó a la Copa Sudamericana 2026 y con el que también le marcó un golazo a Colo Colo.

El futbolista no quiso dar pistas sobre su futuro, pero su talento lo hace ser legítimo postulante a un equipo grande. De hecho, ya estuvo en uno, y seguramente quiere su revancha.

😱 El jugador que deja su club tras clasificar a la Copa Sudamericana

Se trata de César Munder, delantero que jugó desde 2022 en Cobresal y que anunció su salida de la institución. El jugador conversó con TNT Sports en la Gala Crack 2025 y señaló: “Jugué mi último partido en el club”.

“Me tocó estar un rato largo en El Salvador, muy agradecido de Cobresal, cerrarlo de esta forma me hace muy feliz”, añadió dejando clara su decisión de no continuar en el elenco nortino.

“Ahora viene un período de vacaciones, la idea es descansar, desconectar y ver después qué fluye… Uno siempre tiene metas y objetivos, uno siempre quiere seguir progresando, pero insisto, quiero tomarme este tiempo para dejar que fluya todo”.

Finalmente, habló del tanto que le hizo a Colo Colo, que le valió la nominación a Mejor Gol del Año: “Se agradece la nominación, entré al último, pero se agradece la consideración. Tremendo, he visto muchas veces el gol. Esta nominación es un premio al esfuerzo”.

🧐 César Munder ya estuvo en un grande, ¿volverá?

César Munder, de origen cubano, llegó a Chile con 12 años e hizo sus inferiores en U Católica. En Los Cruzados debutó en 2018 y estuvo hasta 202o, volviendo después en 2022, etapas en las que ganó 4 títulos, pero no logró consolidarse.

Quizás es una buena posibilidad para que Munder vuelva a un equipo grande (no necesariamente a la UC), luego de grandes campañas en Cobresal, aunque seguramente tiene varios pretendientes.

Todas las noticias del mercado de fichajes, en el que César Munder será protagonista