Colo Colo comenzó a mover fichas tras la salida de Lucas Cepeda al fútbol español y uno de los nombres que surgió con fuerza en las últimas horas es el de Pablo Aránguiz. El volante de Unión Española aparece en carpeta como alternativa para reforzar el mediocampo albo, una zona que el cuerpo técnico considera prioritaria.

En Macul reconocen el interés, pero también asumen que no se trata de una operación sencilla. Más allá del análisis futbolístico, existen factores que hoy generan cautela en la dirigencia y que podrían terminar enfriando una negociación que, por ahora, está lejos de cerrarse.

Pablo Aránguiz en Colo Colo aparece como opción tras la salida de Cepeda

Pablo Aránguiz se sumó al listado de futbolistas que Colo Colo analiza para reemplazar a Lucas Cepeda, quien emigró recientemente al fútbol español. El volante de Unión Española es bien evaluado por su experiencia en el medio local y su capacidad para jugar en distintas zonas del mediocampo.

En la interna alba reconocen que el nombre del ex Universidad de Chile está sobre la mesa junto a otros como Diego Valdés y Víctor Dávila. Sin embargo, a diferencia de otros candidatos, su situación actual presenta matices que obligan a un análisis más profundo antes de avanzar.

🏥 El estado físico de Aránguiz genera dudas en Macul

El primer factor que complica la llegada de Aránguiz tiene relación directa con su condición física. Según información de Radio ADN, en Colo Colo existe inquietud por el momento médico que atraviesa el mediocampista.

Aránguiz aún no se encuentra al cien por ciento tras la grave lesión de meniscos que sufrió la temporada pasada, situación que lo llevó a pasar por el quirófano en diciembre. Si bien ya volvió a competir, en Macul temen que su recuperación total aún no esté completa, algo clave considerando la exigencia del calendario albo.

💰 La cláusula de salida que frena la negociación

El segundo obstáculo es económico. Para concretar la salida de Pablo Aránguiz desde Unión Española, Colo Colo debería desembolsar una cláusula cercana al millón de dólares, cifra que hoy genera resistencia en la dirigencia.

En el Monumental consideran que el monto es elevado para el presupuesto actual del club, especialmente tomando en cuenta el riesgo asociado a su estado físico. Por ahora, el escenario apunta más a la cautela que a una negociación avanzada, mientras el Cacique sigue evaluando alternativas en el mercado.