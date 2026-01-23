Colo Colo dio inicio a la búsqueda de un reemplazante para Lucas Cepeda, jugador que partió rumbo a Elche de España, tras dos temporadas en el Cacique.

Los Albos piensan en un fichaje para ocupar su lugar o para potenciar su ataque, y uno de los nombres que surgió tiene pasado con U de Chile y estuvo a punto de descender con los Azules.

Años más tarde, sí perdió la categoría con Unión Española

😱 Casi desciende con U de Chile y ahora es opción en Colo Colo

Se trata de Pablo Aránguiz, jugador que descendió en 2025 con Unión Española y que ahora está en la carpeta de Colo Colo en el estadio Monumental, tal como dio a conocer DaleAlbo.

El futbolista, que estuvo a minutos de descender con U de Chile en 2021, aparece como una buena opción para el Cacique, que quiere contratar un jugador chileno.

Aránguiz se quedó en Unión Española para la Primera B, pero es cierto que un jugador de su calidad parece extraño que juegue en la segunda categoría del fútbol chileno, por lo que Colo Colo suena como gran alternativa para mantenerse en el más alto nivel.

❓ ¿Cómo le fue a Pablo Aránguiz en U de Chile?

Pablo Aráguiz jugó 72 partidos con U de Chile, anotando 7 goles y dando 12 asistencias entre 2020 y 2022.

En 2020 tuvo un buen desempeño general, ayudando a su equipo a clasificar a la Copa Libertadores del siguiente año, pese a que “coquetearon” con el descenso por los promedios.

En 2021 derechamente estuvo a punto de perder la categoría con la U, salvándose en una milagrosa última fecha ante Unión La Calera en Rancagua, mientras que en 2022 nuevamente tuvieron una campaña irregular y el jugador fue perdiendo terreno a medida que avanzaba la temporada, lo que terminó sentenciando su salida del Centro Deportivo Azul.

📋 Otros posibles reemplazantes de Lucas Cepeda en Colo Colo

Otros nombres que surgen para reemplazar a Lucas Cepeda en Colo Colo son: Lautaro Pastrán, Víctor Dávila y Diego Valdés.

Colo Colo tiene 5 extranjeros y, si bien puede tener uno más en el plantel, prefiere no contratar más, ya que sólo puede usar los 5 mencionados en cancha. Es por eso que la búsqueda se enfoca en jugadores con nacionalidad chilena.