El debut de la Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2026 no será sencillo. El equipo cruzado visitará a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en un partido que mezcla urgencias, expectativas y contexto deportivo pesado para ambos lados.

Mientras la tienda cruzada necesita arrancar con el pie derecho tras el golpe anímico sufrido en la Supercopa, en La Serena saben que sumar en casa es clave para no repetir los sobresaltos del torneo pasado. En ese escenario, la venta de entradas asoma como uno de los temas más buscados por los hinchas.

❓ ¿Cómo llegan La Serena y la U Católica al debut del Campeonato Nacional 2026?

Universidad Católica llega con una herida abierta tras perder la Supercopa 2026 por penales ante Coquimbo Unido en Viña del Mar. El equipo de Daniel Garnero mostró pasajes sólidos, pero no logró cerrar el partido y ahora necesita una victoria inmediata para no arrancar el torneo con dudas.

La Serena, en tanto, quiere hacer valer su localía luego de una campaña 2025 en la que coqueteó peligrosamente con el descenso. En La Portada saben que sumar desde el arranque puede marcar la diferencia en una temporada que promete ser exigente.

🧐 ¿Cuándo salen a la venta las entradas para La Serena vs U Católica?

Por ahora, las entradas aún no salen a la venta, pero desde el entorno del club local se espera que el proceso se active en las próximas horas, considerando que el partido se juega este fin de semana. La información oficial sobre inicio de venta, precios y sectores será comunicada por Deportes La Serena a través de sus canales formales.

🔎 ¿Dónde se podrán comprar las entradas para La Serena vs U Católica?

Una vez habilitado el proceso, las entradas deberían estar disponibles a través de la plataforma oficial que defina el club organizador, como ha sido habitual en La Portada durante la temporada pasada.

Este artículo será actualizado en tiempo real apenas se confirme el sistema de venta.

💰 ¿Cuáles serán los precios de las entradas para La Serena vs U Católica?

De momento, los precios no han sido confirmados oficialmente. Los valores quedarán sujetos al aforo autorizado y a la distribución de sectores en el Estadio La Portada.

👉 Apenas exista confirmación, los precios se informarán en esta nota.

🚨 ¿Cuándo juega La Serena vs U Católica?

El partido entre Deportes La Serena y Universidad Católica, válido por la Fecha 1 del Campeonato Nacional 2026, se disputará el:

📅 Domingo 1 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas

🏟️ ¿Dónde se juega La Serena vs U Católica?

El partido se jugará en el Estadio La Portada, un recinto emblemático del fútbol chileno y habitual casa de Deportes La Serena. La decisión apunta a contar con un escenario que permita una organización ordenada del evento, con control en los accesos, condiciones de seguridad adecuadas y un aforo acorde al interés que genera el debut de ambos equipos en el inicio de la temporada.

👀 ¿Qué canal transmite La Serena vs U Católica?

El partido entre Deportes La Serena y Universidad Católica será transmitido EN VIVO por:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

📰 En resumen

La Serena y U Católica debutan en la Liga 2026

El partido se juega el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas

Será en el Estadio La Portada

La venta de entradas aún no comienza

Los tickets estarán disponibles en las próximas horas

La UC necesita recomponerse tras perder la Supercopa

👉 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del debut cruzado, la venta de entradas y el arranque de la Liga de Primera 2026.