Rodrigo Holgado está nuevamente en el radar del fútbol chileno. Luego de meses de incertidumbre tras un polémico castigo de la FIFA, el atacante argentino recibió una noticia clave para reactivar su carrera: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor y lo dejó habilitado para jugar.

El escenario abre una opción concreta para Coquimbo Unido, club donde Holgado ya vivió dos etapas y que ahora podría abrirle las puertas para una tercera aventura, dependiendo de una última gestión contractual.

⚖️ El TAS falló a favor de Holgado tras castigo de la FIFA

La sanción impuesta por la FIFA en septiembre de 2025 había dejado a Rodrigo Holgado fuera de las canchas durante un año, tras su supuesta participación irregular como seleccionado de Malasia en un partido ante Vietnam por las Clasificatorias Asiáticas.

El delantero fue parte de un grupo de siete futbolistas castigados por supuesta falsificación de documentos. Sin embargo, el TAS revirtió la sanción en su caso, luego de revisar los antecedentes presentados por su defensa y la de otros jugadores como Imanol Machuca y Facundo Garcés.

El fallo representa un cambio de rumbo para Holgado, quien ahora queda en condiciones legales y deportivas de retomar su carrera sin restricciones.

🏴‍☠️ Coquimbo Unido se ilusiona con el regreso del delantero

Con la habilitación en regla, desde el puerto comienzan a mirar con atención la posibilidad de sumar nuevamente a Holgado. El ariete dejó huella en el club, y su nombre gusta tanto en el cuerpo técnico como en la dirigencia. Pero, el elenco Pirata deberá esperar que el atacante resuelva su vínculo vigente con América de Cali, donde tiene contrato hasta fines de 2026.

En caso de lograr una salida anticipada, la ruta para un retorno al Campeonato Nacional quedaría despejada. Todo dependerá de cómo se desarrollen las conversaciones en Colombia durante los próximos días.

⭐️ EL PRIMER Y ÚNICO SUPERCAMPEÓN DEL NORTE 💛🏆🖤 pic.twitter.com/xp3iU7hbGF — Coquimbo Unido (@coquimbounido) January 26, 2026

⚽ El presente de Holgado y su opción de volver a Chile

Holgado, hoy con 30 años, sigue siendo una alternativa apetecida en el mercado chileno. Su paso anterior por Coquimbo Unido lo consolidó como un referente ofensivo, y su posible regreso podría ser un refuerzo clave para el equipo que dirige Hernán Caputto.

Además de Coquimbo, otros equipos han monitoreado su situación, aunque por ahora, el elenco aurinegro corre con ventaja por la historia previa entre ambas partes y la afinidad del jugador con la ciudad y la hinchada.