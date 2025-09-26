Una verdadera polémica estalló este viernes y que involucra a una selección internacional junto a un grupo de futbolistas representativos de dicho país, entre ellos un jugador que tuvo pasos no hace mucho por el fútbol chileno y que incluso estuvo en la carpeta de posibles fichajes de la U a inicios de este 2025.

El hecho en concreto es que la FIFA aplicó una dura sanción sobre la Federación de Malasia, investigada por falsificar documentación para la nacionalización de siete jugadores en su selección, argentinos y españoles, quienes fueron alineados en un partido oficial ante Vietnam el pasado 10 de junio en la Copa Asiática.

Confirmado. La FIFA sanciona a Malasia y a siete jugadores por falsificación de documentos. 12 meses de suspensión de toda actividad futbolistica.



Durísimo. https://t.co/Mw7cC6HsHM pic.twitter.com/4YYIkL9YIS — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) September 26, 2025

😵 Se cansó de hacer goles en el fútbol chileno y no podrá jugar por 12 meses

La notificación de la FIFA se dio a conocer este viernes, indicando una importante sanción económica en contra de la Federación de Malasia y mencionando a los jugadores involucrados en esta irregular situación, donde aparece el nombre de un viejo conocido para el fútbol chileno, el delantero Rodrigo Holgado.

“Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Vitor Brandao, Jon Irazábal y Héctor Hevel deberán abonar a la FIFA una multa de 2 mil francos suizos cada uno (alrededor de 3 millones de pesos chilenos).

Así mismo, en el punto más grave de este castigo el organismo señala que: “A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de 12 meses de inhabilitación para participar de todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de notificación de la decisión (este viernes)”.

Holgado estará sin jugar por 1 año/ © Imago

⚽ ¿Dónde jugó Rodrigo Holgado en Chile?

Rodrigo Holgado, que actualmente defiende la camiseta de América de Cali en Colombia desde el pasado año, tuvo un más que destacado paso por el fútbol chileno, donde vistió los colores de Coquimbo, Curicó Unido y Audax Italiano.

En su primer paso con el cuadro Pirata en 2018 anotó 18 goles en 17 partidos, para luego pasar a Audax, donde estuvo tres años con un saldo de 51 partidos y 16 tantos. Con los Torteros en tanto en 2022 dejó 8 anotaciones en 26 juegos, para luego tener un segundo paso por Coquimbo la temporada 2023, volviendo a tener una importante cuota goleadora de 16 dianas en 27 encuentros.

Esos números en nuestro país pusieron a Holgado en el radar de la U de Chile entre fines del 2024 e inicios de este año, pero no hubo éxito en las negociaciones y se quedó en Colombia. Ahora, deberá cumplir el castigo de la FIFA con 1 año de inactividad, aunque desde la Federación Malasia anunciaron que apelarán al castigo para responder por los jugadores involucrados, aludiendo a que la FIFA estuvo en conocimiento y dio luz verde a la nacionalización de cada uno.