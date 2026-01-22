Coquimbo Unido arrancó la temporada 2026 con el pie en el acelerador. Tras dejar en el camino a Deportes Limache, el cuadro “Pirata” ratificó su solidez luego de consagrarse campeón nacional y se instaló en la gran final de la Supercopa, donde tendrá un desafío mayor: enfrentar a Universidad Católica en la lucha por sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Sin embargo, el morbo del duelo no estará únicamente en la disputa del título, sino también en el ataque aurinegro. La dirigencia apostó fuerte por la jerarquía de Lucas Pratto para liderar el esquema de Hernán Caputto, situando al “Oso” frente a frente con el club donde fue campeón. Un reencuentro cargado de historia que el delantero ya comenzó a jugar fuera de la cancha, con declaraciones que no pasaron desapercibidas y encendieron la previa de la final.

🐻 Las palabras de Lucas Pratto antes de la final Coquimbo vs U Católica

Lejos de la nostalgia, el delantero argentino marcó territorio de inmediato. Consultado por sus sensaciones de enfrentar al club con el que fue campeón en 2010, Pratto fue tajante al asegurar que el sentimentalismo quedará completamente fuera de la cancha este domingo.

“No importa, no importa quién esté al frente. Quiero que ganemos el domingo para que esta institución que confió en mí y me abrió las puertas en los últimos años de mi carrera pueda celebrar”, disparó el ariete.

La declaración apunta a enfocar al plantel aurinegro exclusivamente en el objetivo deportivo, minimizando cualquier factor emocional que rodea el duelo. “Espero que el domingo podamos ganar y salir campeones”, sentenció el “Oso”, dejando claro que su compromiso hoy es total con Coquimbo Unido y que no habrá concesiones ni piedad frente a los cruzados.

⚽ Lucas Pratto y la “ley del ex” en la final Coquimbo vs U Católica

Aunque su deseo de ganar es total, el respeto por la historia se mantiene intacto. Pratto sabe que su vínculo con la franja es fuerte y aclaró de inmediato cómo reaccionaría si le toca inflar las redes en la final.

“Mi cariño por Católica ya lo saben todos, así que no creo que si le hago un gol lo festeje. El respeto para la gente que siempre ha confiado en mí y ha tenido un cariño grande por mí… lo mínimo que puedo hacer es retribuirle sin festejar“, confesó el atacante.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Supercopa?

El duelo que definirá al primer campeón de la temporada 2026 está programado para este domingo 25 de enero. El choque entre Universidad Católica y Coquimbo Unido promete ser una fiesta en donde los “Piratas” buscarán validar su título nacional frente a uno de los más grandes del país.

El encuentro será transmitido en vivo a través de las pantallas de TNT Sports Premium y la plataforma Max, permitiendo a los hinchas de todo el país ser testigos de si Lucas Pratto cumple su amenaza o si la UC logra imponer su historia en estas instancias decisivas.