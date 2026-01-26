Colo Colo enfrenta su primer gran contratiempo antes de iniciar su camino en el Campeonato Nacional 2026. La expectación era alta en torno a Cristián Zavala, uno de los jugadores que se espera sea uno de los más desequilibrantes del plantel. Las dudas de su estado físico, y sobre todo sus palabras, no pasaron desapercibidas en Macul.

El atacante arrastraba molestias desde el duelo ante Peñarol, donde falló un penal decisivo.

🩺 La lesión de Zavala que cambia los planes en Colo Colo

Cristián Zavala, en conversación con Radio Cooperativa confirmó que no llegará al partido de este sábado: “Bien, ahí pronto van a informar. No, no llego”, dijo con frialdad. Su ausencia se transforma en la primera baja, por lesión, confirmada para el debut de los albos.

Zavala sintió un pinchazo en su rodilla durante la definición por penales ante Peñarol, lo que terminó encendiendo las alarmas del cuerpo médico. Aunque se especuló con una posible recuperación exprés, sus propias palabras descartaron esa opción.

Será más de un mes fuera de las canchas por una fractura en la rótula, algo que no estaba estimado tras ese penal en Uruguay. Pero que explica el motivo del lanzamiento, si el jugador ya tenía esa molestia, el impacto suave del balón, picándola, no impactaría tanto en la zona dañada.

Finalmente el diagnóstico médico explica la decisión de Zavala en el Centenario.

📉 Tercera baja confirmada para el debut albo

Será la tercera baja de Colo Colo para el arranque liguero, lo que genera más de una interrogante en la previa del encuentro. A Zavala se suman nombres que arrastran sanciones desde la campaña pasada, generando un panorama no tan tranquilo para Fernando Ortiz.

Javier Méndez : suspendido por arrastre de sanción internacional, la cual figura en su CTI.

: suspendido por arrastre de sanción internacional, la cual figura en su CTI. Javier Correa: no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas del torneo anterior.

Cristián Zavala es baja para el debut de Colo Colo. Confirmó que esta lesionado saliendo del Monumental. Sobre el penal “Estoy tranquilo” dijo en @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/sqBuXyaiSN — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) January 26, 2026

📅 Hora, lugar y lo que se juega Colo Colo ante Limache

Colo Colo debutará este sábado 31 de enero ante Deportes Limache, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El partido está programado para las 12:00 horas y marcará el inicio oficial de la temporada para Fernando Ortiz y los suyos.

Pese a las ausencias, el Cacique buscará iniciar con el pie derecho una campaña en la que están obligados a pelear el título desde la primera fecha. La presión será alta y los hinchas esperan ver una respuesta inmediata del plantel.