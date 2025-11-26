El Campeonato Nacional está muy cerca de llegar a su fin, por lo que los distintos equipos ya vislumbran lo que será el mercado de pases que se avecina para reforzar sus planteles.

Un equipo que mira con atención lo que pueda ocurrir en la ventana de transferencias es Coquimbo Unido. La histórica campaña del campeón del fútbol chileno ha provocado que sus principales figuras estén en vitrina, por lo que podrían cambiar de aires el 2026.

Uno de ellos es Cristián Zavala. El delantero llegó a préstamo desde Colo Colo a mediados de año, por lo que debe volver al Estadio Monumental. Sin embargo, la intención de los piratas es retenerlo para jugar la Copa Libertadores, aunque eso parece estar cada vez más complicado.

😮 Coquimbo en alerta por Cristián Zavala

Cristián Zavala tuvo un importante renacer en Coquimbo Unido. El atacante, que salió a mitad de temporada de Colo Colo, ha destacado en el puerto con cuatro asistencias en once partidos, lo que tiene bastante contentos a los aurinegros.

El rendimiento que ha alcanzado en el ‘Barbón’ también tiene contento al delantero, quien hace algunas semanas manifestó su deseo de continuar en el elenco dirigido por Esteban González el 2026.

Sin embargo, Zavala deberá retornar a Colo Colo al término del año, puesto que aún mantiene contrato vigente con el Cacique y la operación fue un préstamo sin opción de compra, por lo que está obligado a volver.

👀 Cristián Zavala suma interesados y podría olvidarse de Colo Colo

En el Estadio Monumental son conscientes del alza que ha tenido Zavala, por lo que esperan que sea evaluado por el entrenador Fernando Ortiz para que decida sobre su futuro.

Si el DT lo considera para la próxima temporada, se quedará. Pero si por el contrario, prefiere otras opciones, desde Blanco y Negro están dispuestos a una venta u otro préstamo por el jugador.

En ese contexto, según reveló En Cancha, el extremo ha sumado interesados para quedarse con sus servicios. Y es que a Coquimbo, club que quiere una nueva cesión para el 2026, también se sumarían elencos extranjeros que están tras sus pasos.

De acuerdo a la información del citado medio, hay tres mercados donde toma fuerza el nombre de Zavala: Argentina, México y Brasil. Incluso, desde la agencia de representación del futbolista adelantaron que alrededor de 8 equipos han preguntado por su situación contractual, por lo que tanto Colo Colo como Coquimbo miran esta situación con mucho interés.

