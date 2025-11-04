Cristián Zavala decidió partir a mediados de años de Colo Colo debido a la poca cantidad de minutos que vio con el entonces entrenador Jorge Almirón. El atacante tomó la decisión de buscar nuevos rumbos y le solicitó al club la oportunidad para emigrar.

Si bien se habló con una posible salida al extranjero, finalmente fichó por Coquimbo Unido, club que hace algunos días se consagró campeón del Campeonato Nacional. En el equipo pirata, el delantero se ganó rápidamente un puesto y se convirtió en una pieza fundamental en la ofensiva, donde ya ha aportado cinco asistencias.

Su buena campaña en el norte ha hecho preguntarse a los hinchas qué pasará con Zavala el próximo año, considerando que se encuentra cedido hasta fines de temporada. Si bien aún no hay certeza, desde el puerto aclararon su postura.

⚽ ¿Volverá Cristián Zavala a Colo Colo?

Fue el propio Cristián Zavala quien reveló que su deseo es continuar en Coquimbo Unido y jugar la Copa Libertadores con los piratas durante la temporada 2026. Sin embargo, su préstamo finaliza en diciembre y si los aurinegros no adquieren su carta, deberá regresar al Estadio Monumental.

Aunque eso podría cambiar, puesto que en las últimas horas desde el equipo que dirige Esteban González alzaron la voz y se refirieron a la situación del atacante.

🏴‍☠️ En Coquimbo quieren retener a Zavala

Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido, fue consultado en Radio ADN por la situación de Zavala y no tuvo problemas en señalar que la intención del club es mantenerlo en sus filas la próxima temporada, aunque reconocen que no es algo sencillo.

“Cristián Zavala está en Coquimbo porque Zavala quiso. Obviamente nosotros algo tuvimos que hacer, pero la verdad que él hizo lo que yo creo que nadie hubiera hecho por quedarse en Coquimbo”, dijo el directivo.

“Una cuestión realmente notable, porque se nota que es coquimbano, que nació y es criado aquí. Acá hizo las divisiones menores y tiene un corazón gigante. Tampoco es fácil, pero vamos a ver si podemos hacer algo para quedarse con nosotros”, concluyó.

